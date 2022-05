33 sentralbanker og 12 finansmyndigheter møter Nayib Bukele

Nayib Bukele, presidenten i El Salvador, tvitret at han vil møte 33 sentralbanker og 12 finansmyndigheter i dag mandag for blant annet å diskutere utrullingen av Bitcoin.

I følge Twitter-tråden som fulgte etter tweeten om møtet for å «diskutere finansiell inkludering, digital økonomi, banktjenester uten banker, #Bitcoin-utrullingen og dens fordeler i landet vårt,» inkluderer noen av bankene som forventes å møte Bukele banken i Rwanda , Sacco Societies Regulatory Authority (SASRA) Kenya, Central Bank of Egypt, Central Bank of Nigeria og Maldives Monetary Authority blant andre.

Tomorrow, 32 central banks and 12 financial authorities (44 countries) will meet in El Salvador to discuss financial inclusion, digital economy, banking the unbanked, the #Bitcoin rollout and its benefits in our country.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 16, 2022