Luna Foundation Guard bekrefter salg av 80 081 bitcoins

Luna Foundation Guard, en organisasjon som støtter Terra-økosystemet, har bekreftet gjennom en kunngjøring at de solgte 80 081 bitcoin og andre holding-tokens for å forhindre krasjet 8. mai og 10. mai.

Luna Foundation Guard (LFG) hadde over 80K BTC og andre kryptovalutaer før de-pegging av UST.

Organisasjonen solgte Bitcoins for rundt 3 milliarder UST som for øyeblikket ikke er verdt noe fordi Terra blokkjeden har blitt suspendert.

Luna uttalte via Twitter:

«Fra og med 8. mai, da prisen på UST begynte å falle betydelig under én dollar, begynte stiftelsen å konvertere denne reserven til UST. Stiftelsen gjorde det ved direkte å utføre kjedebytteavtaler og overføre BTC til en motpart for å sette dem i stand til å handle med stiftelsen i stor størrelse og på kort varsel. Direktesolgt 26.281.671 USDT & 23.555.590 USDC for til sammen 50.200.071 UST· Overførte 52.189 BTC for å handle med en motpart, fratrukket et overskudd på 5.313 BTC som de har returnert, for til sammen 6.916,55. Den 10. mai, da UST hadde falt til $0,75… solgte 33 206 BTC for totalt 1 164 018 521 UST.»

Luna kollapset imidlertid dagen etter da det ikke fantes andre mekanismer eller eiendeler for å stabilisere stablecoin UST.

7. mai holdt LFG 80 394 Bitcoin, men da prisen på $UST begynte å falle startet de konverteringen av Bitcoin-reserven til $UST. I skrivende stund har reserven kun stått igjen med 313 BTC.