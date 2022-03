Jamie Iannone, administrerende direktør for den populære markedsplassen eBay, kunngjorde at fra 10. mars og utover vil plattformen begynne å akseptere kryptobetalinger. I dag øker søkeordet «eBay Crypto» med 700 %.

Søk etter alternative betalingsmåter

"Vi fullfører akkurat overgangen til å administrere betalinger, hvor vi nå administrerer 85 milliarder dollar i volum direkte på plattformen vår," sa Iannone til The Street . "Dette gir oss muligheten til å åpne nye betalingsmåter."

Han sier i intervjuet at eBay bør bli plattformen for Gen Z og millennials. «Vi har åpnet opp Google Pay og Apple Pay. Vi har et samarbeid med Afterpay i Australia, som er en plattform som appellerer til Gen Z, som er en kjøp nå, betal senere-plattform på markedet. På grunn av dette fortsetter vi å vurdere andre former for betalinger som vi bør ta på plattformen. Vi godtar for øyeblikket ingen kryptovaluta på plattformen, sa Iannone.

Når det gjelder eBays holdning til innovativ teknologi som blokkjeder og kryptovalutaer, bemerket Iannone den økende populariteten til ikke-utskiftbare tokens på plattformen uten å gi en offisiell uttalelse om det.

Økende popularitet for krypto

Plattformen skal angivelig allerede generere omtrent 85 milliarder dollar i volum, hvoretter den har lett etter nye betalingsmetoder. Den økende populariteten til hele krypto- og NFT-markedet vil være en av grunnene til å legge til krypto som betalingsalternativ.

Flere andre parter har allerede gått foran eBay med en form for kryptoaksept. Det er imidlertid ikke første gang eBay har engasjert seg i kryptoverdenen. Allerede i 2014 prøvde plattformen å støtte Bitcoin som betalingsalternativ. Den gang var det imidlertid fortsatt for liten etterspørsel etter det. Nå ser det ut til å ha endret seg fullstendig. Crypto ser ut til å bli mye mer mainstream og mer akseptabelt for massene med dette. Det er foreløpig ikke kjent når integreringen vil være fullført.

eBay er ikke nytt for krypto

Det mange kanskje ikke vet, er at eBay allerede har en markedsplass for NFT-er, noe som gjør muligheten til å betale med krypto til et logisk neste trinn. I skrivende stund er det over 1000 kunst NFT-er til salgs på plattformen.

Det ble umiddelbart klart at NFT-er er en egnet ressurs å selge på en plattform som eBay. Brukere legger NFT-er live på plattformen, uten at selskapet røper noe. "Så selv uten å kunngjøre eller gjøre noe, begynte folk å handle Non-Fungible Tokens på plattformen vår," sa Iannone.

Med fremkomsten av krypto, kan eBay bli markedsleder over andre online markedsplasser. Alle er allerede kjent med plattformen, og kryptoadopsjon kan hjelpe den til å bli den største krypto- og NFT-markedsplassen på en gang. For øyeblikket er det få store nettmarkedsplasser hvor du kan handle med krypto.

"Det minnet meg om mange år siden da folk nettopp begynte å selge biler, da vi ikke en gang hadde en bilvirksomhet på den tiden. Så vi ser det samme med NFT-er. eBay vil være stedet hvor folk handler varer, enten det er fysisk eller digitalt."