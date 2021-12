Prisen på Fantom har eksplodert den siste uken og nettverkets totale verdi har passert 5,83 milliarder dollar. Supportere har spådd en bedring i prisen på Fantom etter den siste krasjen. Hvis du vil vite hva Fantom er og om du bør investere, trenger du ikke leter lenger enn til denne guiden.

Fantom er en rettet acyklisk graf (DAG) smart kontraktsplattform som tilbyr desentraliserte finanstjenester (DeFi) til utviklere ved å bruke sin egen skreddersydde konsensusalgoritme. Sammen med sin interne token FTM, har Fantom som mål å løse problemer knyttet til smartkontraktsplattformer, nærmere bestemt transaksjonshastighet, som utviklere sier de har redusert til under to sekunder.

Fantom Foundation, som fører tilsyn med Fantom-produkttilbudet, ble opprinnelig opprettet i 2018, med lanseringen av OPERA, Fantoms hovednett, som kom i desember 2019. Fantom Foundation ble grunnlagt av den sørkoreanske dataforskeren Dr. Ahn Byung Ik. For øyeblikket er plattformens administrerende direktør Michael Kong.

Tilhengere kan forutsi vekst, men ta alle prisspådommer og investeringsråd med en klype salt.

Ifølge Wallet Investor forventes det en langsiktig økning i prisen på Fantom. De spår at 1 FTM vil handles for $13,50 i 2026. En 5-års investering vil generere inntekter på 484%. Hvis du investerer $100 i Fantom nå, kan dette bli $584 i 2026.

