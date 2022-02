Fidelity Investment har lansert et fysisk bitcoin-børshandlet produkt (ETP) i det den sier er den økende etterspørselen etter digitale eiendeler blant europeiske investorer. Fondet er notert på Frankfurts Xetra og skal begynne å handle på Zürichs Six om noen uker.

Fidelitys ETP kommer tre måneder etter at Invesco lanserte sin bitcoin ETP etter den økte interessen for kryptovalutainvesteringer blant kapitalforvaltere.

ETP kommer etter at Fidelity Digital Assets ble tildelt en offisiell registrering av UK Financial Conduct Authority for sin digitale handelsvirksomhet og aktivaforvaring i slutten av 2021.

Tidligere var Fidelity Digital Assets oppført som et midlertidig medlem i FCAs register, men har nå blitt flyttet til FCAs permanente register.

I desember 2021 lanserte Fidelity Investments en kanadisk-basert fysisk bitcoin-ETF, som for tiden har rundt 30 millioner dollar i eiendeler.

Fidelitys fysiske Bitcoin ETP

Fidelitys Physical Bitcoin ETP skal være tilgjengelig for institusjonelle og profesjonelle investorer i Europa og skal være hjemmehørende i Tyskland. Imidlertid skal Fidelity Digital Assets, som er den digitale aktivadelen til Fidelity Investments basert i USA, være depotansvarlig for ETP.

Sjefen for Fidelity Investment Nick King sa at lanseringen av ETP var et viktig skritt i selskapets ETP-tilbud og det første i å tilby digitale aktivaprodukter.

ETP ble lansert med eiendeler verdt rundt 6 millioner dollar og skal ha en løpende kostnad på 0,75 %.

Administrerende direktør for Europa i Fidelity Christian Staub sa:

"Den underliggende distribuerte hovedbokteknologien har potensial til å revolusjonere det finansielle systemet over tid og forstyrre mange deler av finansverdenen med dype implikasjoner for investorer."

Fidelity Digital Assets gjennomførte nylig en undersøkelse som viste at 70 % av institusjonelle investorer så frem til å investere i digitale eiendeler snart. Også over 90 % av de som deltok i undersøkelsen sa at de ønsker digitale eiendeler som skal ha en tildeling innen de neste fem årene.