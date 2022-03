FTX etablerer europeisk enhet

To år etter grunnleggelsen av FTX.US har kryptovalutabørsen FTX etablert en europeisk enhet lisensiert på Kypros, rapporterte ulike mediekilder. CySEC, Kypros' finansmarkedsregulator, godkjente FTXs europeiske plattform (ftx.com/eu), kunngjorde børsen.

FTX Europe vil gjøre produkter og tjenester tilgjengelig i EØS via et uidentifisert investeringsselskap med lisens til å operere i hele regionen. Hovedkontoret til divisjonen vil være i Sveits. Kypros vil ha en ekstra base.

Brukere i EØS vil ha tilgang til en rekke kryptovalutaprodukter drevet av FTXs bransjeledende digitale aktivatilbud og handelsteknologi.

Den neste fasen av internasjonal vekst

Ved å utvide FTXs tilstedeværelse til Europa og Midtøsten, markerer denne utviklingen neste fase av internasjonal ekspansjon. Tilsynelatende vil den nye enheten være kryptobørsens europeiske ekvivalent til FTX.US. Etter en finansieringsrunde på 400 millioner dollar i januar, er den verdsatt til 8 milliarder dollar.

Sam Bankman-Fried, administrerende direktør og grunnlegger av FTX kommenterte:

Vi er glade for å lansere våre europeiske operasjoner på en regulert måte for bedre å betjene dem på kontinentet. Ettersom vi fortsetter å vokse, ser vi hele tiden på muligheter for å bli passende lisensiert og regulert i hvert marked vi går inn pi. Vi vil samhandle med regulatorer i forskjellige land over hele Europa for å fortsette å tilby et trygt og sikkert miljø for folk å handle krypto.

Patrick Gruhn, sjef for FTX Europe la til:

Vi er glade for å bringe FTXs innovative tilbud til de europeiske markedene og at CySEC offisielt godkjente domenet vårt. Europeere vil nå kunne bruke FTXs beste handelsplattform for å investere i et bredt spekter av kryptovalutaderivater gjennom et regulert investeringsselskap.

En anerkjent investeringsjurisdiksjon

Kypros er en velrenommert investeringsjurisdiksjon som gir tilgang til hele det europeiske økonomiske området, som inkluderer EU pluss tre land.

Godkjenningen av FTXs domene av Kypros CySEC for å tilby derivattjenester til europeiske brukere setter også en ny standard for kryptovalutautveksling i Europa.

Om FTX Europe

FTX Europe gir brukere i det europeiske økonomiske området og Midtøsten tilgang til FTXs innovative produkter, inkludert bransjeledende opsjoner og derivater, tokeniserte aksjer og volatilitetsprodukter blant annet.