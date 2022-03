Fantom (FTM) stupte mer enn 16 % på søndag, og falt så lavt som til $1,38 da et negativ sentiment kom over det desentraliserte finansmarkedet (DeFi).

Den kraftige nedgangen ble utløst av en uventet tweet fra Anton Nell, en høyprofilert utvikler og Fantom Foundation-rådgiver.

Andre Cronje og Anton Nell 'sjokker'

I en kort tråd på Twitter sa Nell at han og den legendariske DeFi-utvikleren Andre Cronje hadde kommet til en beslutning om deres fremtidige engasjement i Fantom-økosystemet og det generelle desentraliserte finansområdet (DeFi).

I følge Nell hadde han og Cronje endelig bestemt seg for å slutte som kryptoutviklere, og listet opp flere prosjekter som de ikke lenger ville være involvert i.

Nyheten førte til at Fantom (FTM) stupte sammen med Yearn.finance (YFI), et prosjekt nært knyttet til Cronje. YFI tapte mer enn 10 % på søndag.

Men de siste timene har begge tokenene steget, med FTM-prisen opp mer enn 2 % og YFI +6 %.

For Fantom kommer oppsiden etter at administrerende direktør for Fantom Foundation Michael Kong ga ut en uttalelse som "avklarer" at kryptosamfunnet sannsynligvis har misforstått Nells melding.

Som en forsikring til Fantom-samfunnet bemerket Kong mandag:

" Som mange av dere er klar over, twitret Anton, som jobber med Andre, at de "avsluttet" 25 prosjekter. Dette ble misforstått. De «avslutter» sitt engasjement, men overlater alt de kjører til det eksisterende teamet .»

Fantom og YFI har "hundrevis av utviklere"

Kong har gjentatt at Fantom og Yearn.finance vil være i orden selv med utgangen av de ikoniske utviklerne.

Han mener at dette absolutt er tilfelle, siden Fantom-økosystemet for tiden har " hundrevis av utviklere " som jobber med flere applikasjoner. Ifølge ham har disse utviklerne gjort en god jobb og vil fortsette å gjøre det til tross for hendelsesforløpet.

Når vi snakker om Yearn.finance, bemerket Kong at prosjektet "har eksistert i årevis." I tillegg har det et eksisterende team som vil fortsette å jobbe med det som før.

Han har samme syn på Multichain og Solidex, to av de største prosjektene på Fantom-kjeden. I likhet med YFI har disse prosjektene team som har jobbet med dem i årevis. Han forsikret samfunnet om at disse og mange andre prosjekter i økosystemet som i stor grad er assosiert med Nell og Cronje, ikke vil bli "avsluttet".

Mens YFI-tokenet falt, kommenterte utvikleren:

“ Folk som begraver YFI, du skjønner at Andre ikke har jobbet med det på over et år? Og selv om han gjorde det, er det 50 personer på heltid og 140 deltidsbidragsytere for å sikkerhetskopiere ting .»