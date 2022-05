Galaxy Digital Holdings Ltd. har kunngjort planer om å kjøpe tilbake omtrent 10,6 millioner ordinære aksjer, som utgjør 10 % av selskapets offentlige aksjer.

Det opplyste firmaet finansielle tjenester og digitale eiendeler i en pressemelding onsdag.

Firmaet, som har aksjer som er børsnotert på Toronto Stock Exchange (TSX), har fått støtte fra styret til tilbakekjøpsplanene. Kjøpsvarselet vil nå bli videresendt til TSX.

Kjøpsprogrammet vil løpe i det neste året eller avsluttes tidligere dersom selskapet når de målrettede aksjene. Galaxy Digital har ikke gjennomført noen tilbakekjøp av ordinære aksjer de siste tolv månedene, opplyser selskapet i pressemeldingen.

Mandag kunngjorde det kryptofokuserte firmaet sine resultater for første kvartal 2022, som viser et nettotap på 111,7 millioner dollar. Selskapet tilskrev tapet til trekk i kryptomarkedet og relaterte investeringer. I samme kvartal for ett år siden ga Galaxy Digital et overskudd på 858,2 millioner dollar.

Tirsdag stengte GLXY-prisen på 10,52 USD.