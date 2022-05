Bitcoin handles for rundt $38 385 mandag 2. mai, og sliter fortsatt med det bearish presset som er sett de siste månedene. Kryptovaluta-flaggskipet, som steg til priser nær 70 000 dollar i november i fjor, er ned 44 % siden toppen.

Den siste uken nådde BTC/USD-paret laveste nivå på $37 614, det laveste prisnivået på en måned.

Med markeder som stort sett er negative, kan de 70 % av Bitcoin-tilførselen som er lønnsomt reduseres betydelig og se en stor gruppe Bitcoinere se urealiserte tap. Det er utsiktene fra en analyseplattform for analyserapporter i kjeden Glassnode publiserte mandag.

På kanten av ulønnsomhet

Ifølge rapporten er faren for en nedside fortsatt gitt Bitcoins nylige høye korrelasjon med S&P 500 og Nasdaq. Dette er selv om det er fortsatt uro i markedene midt i bekymring over inflasjon, høyere renter og geopolitisk usikkerhet.

Resultatet av en bratt nedside for aksjer kan dermed sannsynligvis fosse inn i kryptomarkedet og se en stor gruppe BTC-eiere gå mot » avgrunnen ved å ha ulønnsomme posisjoner ,» sa Glassnode i nyhetsbrevet.

Per kjededata er kostnadsgrunnlaget for kortsiktige eiere (STH) $46 910. Dette betyr at den gjennomsnittlige mynten som for tiden holdes av kortsiktige eiere har et urealisert tap på -17,9 %. Markedsverdien realisert verdi (MVRV)-beregningen for STH-er peker også på betydelig smerte, med oscillatoren utenfor gjennomsnittet ved -0,75 standardavvik.

» Med priser som handles til $38.5k i skrivende stund, må markedet falle til $33.6k for å kaste ytterligere 1.9M BTC i et urealisert tap (10% av tilbudet) ,» skrev Glassnode-teamet.

Diagram som viser 10% av BTC-forsyningen kan falle i tap. Kilde: Glassnode

I 2018-2019 og i mars 2020 falt lønnsomheten til mellom 45 % og 57 %, noe som betyr at det verste ennå kan skje for kortsiktige eiere. Hvis 40 % eller mer av lommeboken faller i urealisert tap, vil det øke sannsynligheten for en kapitulasjonshendelse, med en kaskade av panikksalg som rammer markedet.