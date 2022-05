NYM-token hopper med over 32 % etter avsluttet fondsrunde

NYM token har økt med over 30 % etter Harry Halpin, NYM CEO, sin kunngjøring om å samle inn et fond på 300 millioner dollar til utviklingen av mixnets. Det er verdt å merke seg at NYM mottok midlene etter at dets opprinnelige token «NYM» ble notert på en stor kryptobørs.

I skrivende stund handles NYM for $0,9366, opp 32,34% de siste 24 timene.

Firmaet bemerket at det har vært i stand til å vinne tilliten til investorer i en tid da Venture Capitals dumper prosjekter. Dessuten deltok Venture Capitalists, som deltok i den tidligere runden, også i den siste.

Everyone is terrified of VCs "dumping" on projects – but in the case of NYM, the VCs from our previous rounds are doubling down on their support of privacy with a $300 million dev fund for developers to build on top of mixnets! Details to apply soon!

NYM er fast bestemt på å tilby neste generasjons multifunksjons-mixnet som vil hjelpe brukere av internettovervåking. For at de skal kunne oppnå dette, bemerket de i en rapport at de samlet inn noen midler fra fremtredende bransjer som Andreessen Horowitz (a16z), Eden Block, Polychain, Tioga Capital og mange andre.

NYMs venturekapitalfinansiering øker

Harry Halpin avslørte i en rapport at over 50 000 millioner dollar har fløyet inn, men firmaet vil bruke de innsamlede 300 millioner dollar i ulike faser og for fremtidige behov. For tiden utvikler NYM tjenester som skal dekke alle aktivitetene inn og ut av kryptoen.

I tillegg hadde Andreessen Horowitz (a16z) investert i NYM og nevner at NYM jobber med å løse internettpersonvern med sitt mixnet ved bruk av blokkjede. Dessuten har NYM-teamet og dets administrerende direktør jobbet med personvernet med prosjekter som Panoramix og NEXTLEAP for å møte ideen.

Dette trekket fra firmaet har demonstrert det høye antallet venturekapitalfinansiering som våger seg inn i kryptoindustrien, med den siste er Dragonfly Capital som lanserte sitt største fond på $650 millioner for å investere i blokkjedeteknologi.