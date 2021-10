Den ferske endringen gjør at SOL for første gang har blitt en del av et av Grayscale sine investeringsprodukter, mens UNI allerede er med i deres DeFi-fond

Grayscale, verdens største digitale verdiforvalter, har lagt til Solana (SOL) og Uniswap (UNI) til et av sine mest omfattende investeringsprodukter, Digital Large Cap Fund.

For å kunne legge til de to kryptovalutaene i fondets portefølje måtte Grayscale selge «en viss mengde eksisterende komponenter i fondet» og bruke pengene for å kjøpe Solana og Uniswap.

I juli la Grayscale til Cardano (ADA) til Large Cap-fondet og justerte vektingen i porteføljen, som fortsatt domineres av Bitcoin.

Solana står for 3,42% av fondet

Med SOL og UNI inkludert består Digital Large Cap Fund nå av åtte ulike kryptovalutaer. Bitcoin representerer fortsatt den største vektingen i fondet med 62,19%, mens Ethereum (ETH) står for 26.08% og Cardano (ADA) står for 5,11%.

Solana (SOL), som for første gang er en del av et Grayscale investeringsprodukt, står for 3,24% og er den fjerde største verdien i fondet. De resterende kryptovalutaene i fondet er Uniswap (UNI) med 1,06%, Chainlink (LINK) med 0,82%, Litecoin (LTC) med 0,77% og Bitcoin Cash (BCH) med 0,73%.

Solanas pris har økt med rundt 25% i løpet av den siste uken, og SOL/USD ligger i skrivende stund på $170. Uniswaps UNI har økt med rundt 7% i samme periode, og ligger nå på rundt $25.

Kvartalsvis vurdering

Endringen av det omfattende fondet følger forvalterens kvartalsvise rebalansering av de inkluderte verdiene, sa selskapet i en pressemelding.

Fondet lar investorer eksponeres for ledende digitale verdier via ett enkelt investeringsprodukt. Investorene trenger dermed ikke tenke på direkte eksponering for hver enkelt kryptovaluta i seg selv.

Selv om verdiene i porteføljen vurderes kvartalsvis vil vektingen av hver kryptovaluta kunne variere fra dag til dag. Grayscale publiserer vektingene på slutten av hver markedsdag.