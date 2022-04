Harmony (ONE) hadde hatt et stort salg i begynnelsen av april. Mynten nådde faktisk det laveste nivået siden slutten av februar og så bearish ut. Men så langt ser det ut til at tokenet er på vei tilbake. Hvor lenge kan denne opptrenden vare? Lær mer nedenfor, men først, her er viktige ting fra artikkelen:

Harmony har klart å opprettholde sterk støtte på $0,1130 de siste ukene.

Mynten har steget med 6 % de siste 24 timene, selv om den fortsatt er 10 % ned i løpet av uken.

Rallyet de siste dagene ser neppe ut til å vare så lenge.

Datakilde: Tradingview

Harmony (ONE) – Hvorfor vil den siste opptrenden avta?

Det er en veldig stor forskjell mellom en rebound og en trendreversering. Når mynter går gjennom en vedvarende bearish periode, vil de sannsynligvis komme seg litt tilbake, men totalt sett vedvarer fortsatt de bearish forholdene. Dette er nøyaktig det som er tilfelle med Harmony (ONE).

Selv om mynten har gitt noen anstendige oppganger de siste dagene, forventer vi ikke at den mellomlangsiktige bearish trenden vil snu. Faktisk er ONE fortsatt godt under sine 25- og 50-dagers SMA-er. Dessuten viser en titt på diagrammet at mynten har dannet et omvendt kopp- og håndtaksmønster.

Disse to indikatorene tyder på at det fortsatt forventes en bearish trend. Den gode nyheten for ONE-investorer er kanskje det faktum at mynten fortsatt handles over den avgjørende støttesonen på $0,113. Men hvis denne prisen brytes, vil flere tap følge.

Hvordan spiller jeg Harmony (ONE)-oppsettet?

Det er en enorm nedsiderisiko med Harmony akkurat nå. Den beste tingen å gjøre som investor er å se prisutviklingen denne uken. Hvis okser klarer å opprettholde støtten på $0,11, kan du kjøpe og avslutte med maks 20 % gevinst.

Den potensielle oppsiden for ONE er fortsatt betydelig lav. Men hvis støtten brytes, gi den en uke til å konsolidere før du kjøper.