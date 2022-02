Live Hedera-prisen i dag er $0,26 med et 24-timers handelsvolum på $180,4 millioner. HBAR har steget 16,87 % de siste 24 timene. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe HBAR, er denne guiden for deg.

HBAR er symbolet til Hedera, et bærekraftig, bedriftsbasert offentlig nettverk for den desentraliserte økonomien som lar enkeltpersoner og bedrifter lage kraftige desentraliserte applikasjoner (DApps).

Det er designet for å være et mer rettferdig, mer effektivt system som eliminerer noen av begrensningene som eldre blokkjedebaserte plattformer står overfor, for eksempel langsom ytelse og ustabilitet.

HBAR-tokenet har en dobbel rolle i Hedera offentlige nettverk. Den driver Hedera-tjenester, som smarte kontrakter, fillagring og vanlige transaksjoner. Det brukes også for å hjelpe til med å sikre nettverket, siden HBAR-brukere kan sette inn sine tokens for å hjelpe med å opprettholde integriteten til plattformen.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Ifølge nettstedet Up to Brain kan prisen på mynten passere 5,36 dollar innen utgangen av 2023. Den vil handles for rundt 6,35 dollar i 2024 og 7,06 dollar i 2025.

#HBAR was in a uptrend, making higher highs and lows. Currently in a downtrend and needs to breach purple resistance to prove bulls are in control. Made a lower low for the first time on the macro (4), breaking crucial diagonal support (red line). Might be turning into resistance pic.twitter.com/ITIM8jlvCW

— 🇨🇭Rob🇨🇭Crypto Coins Crew (@SirRobArtII1) February 15, 2022