Ray Dalio fortalte Yahoo Finance at kryptovalutaer har blitt en imponerende aktivaklasse, mens han tror kontanter kan bli en "problematisk eiendel"

Bridgewater Associates grunnlegger og co-chief investeringsansvarlig Ray Dalio har avslørt at bortsett fra Bitcoin, har han nå også en liten mengde Ether ( ETH ), den opprinnelige kryptovalutaen på verdens største smarte kontraktsplattform Ethereum.

Milliardærinvestoren, som har vært i den globale hedgefondgiganten i over tre tiår, uttrykte også sin beundring for kryptomarkedet og betegner dets vekst som «imponerende». Men hedgefondforvalteren sparer ikke i penger, og anser det som muligens den "verste investeringen."

Dalio uttrykte disse følelsene under et intervju med Yahoo Finance, publisert torsdag.

Først Bitcoin, og nå Ethereum

I likhet med mange andre store individer med mye penger, hedgefond-milliardærer og familiekontorer, hadde Ray Dalio et negativt syn på kryptovaluta selv om den fremvoksende teknologien så massiv vekst det siste tiåret.

Men i mai snudde holdningen hans da han kjøpte Bitcoin (BTC) midt i en bredere institusjonell bruk av flaggskipet kryptovaluta og andre digitale eiendeler. En eksplosjon av interesse for desentralisert finans (DeFi), ikke-fungible tokens (NFT), og sist metaverse, tjente bare til å øke tilførslene i denne nye aktivaklassen.

Så noen måneder senere har den amerikanske investoren avslørt at han nylig la Ethereum (ETH) til sin kryptoportefølje .

" Jeg eier ikke mye av det ," sa han til Yahoo Finance, med henvisning til ETH-beholdningen hans. Han påpekte også at han ikke kunne avsløre hvor mye BTC han har for øyeblikket.

Når vi snakker om Bitcoin, sa investoren at han tenkte på det som en veldig imponerende teknologi som har klart å forbli trygg så lenge og fortsetter å bli tatt i bruk over hele verden.

" Jeg synes det er veldig imponerende at de siste 10, 11 årene har programmeringen fortsatt holdt seg ," bemerket han.

Investorer må kanskje diversifisere seg fra kontanter

Dalio uttrykte også sitt syn på kryptovalutaer som et investeringsmiddel, og la merke til at han ser på disse som alternative penger og gode investeringer.

Men han snakket negativt om penger og sa at selv om de fleste investorer ser det som en trygg investering, er hans mening at det er "den verste investeringen."

Ifølge ham betyr dollarens forringelse, for eksempel, at inflasjonsjustering setter tap på dollarbaserte investeringer på 4% til 5%. Han oppfordrer til diversifisering, og bemerker at dets sannsynlige kontanter vil bli "en problematisk eiendel."