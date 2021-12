Alt du trenger å vite om My Neighbor Alice (ALICE)

Den nært forestående lanseringen av Metaverse har skapt litt buzz ikke bare i kryptosamfunnet, men også i teknologimiljøet. Meta, tidligere Facebook, håper å skape en oppslukende digital opplevelse, og så langt har mange sett for seg hvordan en slik verden kan bli seende ut.

Men en ting vi kan bli enige om er at krypto vil være de facto-valutaen i Metaverse. Men det er faktisk mer ved dette, og det er her blackchin kommer inn. Spesielt én plattform, som er kalt, My Neighbor Alice, har fanget vår oppmerksomhet.

Hva er My Neighbor Alice?

My Neighbor Alice er et interaktivt spill for flere spillere på nettet hvor deltagerne bygger virtuelle øyer. Spillet lar også spillere kjøpe flere gjenstander i spillet og til og med hele øyer som NFT-er.

Datakilde: TradingView.com

Tenk på det som Axie, men i stedet for å kjøpe Axie-monstre, kjøper og selger du virtuelle øyer. Her er noen andre funksjoner:

Det er et naturlig styresett på spillet som kalles ALICE .

Tokenet brukes til å foreta kjøp i spillet og også til å stemme på DAO-systemet.

Brukere kan også få belønninger ved å satse ALICE

Hvorfor er dette spillet perfekt for Metaverse?

Allerede før Metaverse hadde My Neighbor Alice allerede vokst til å bli et veldig populært spill. Men det er den oppslukende digitale opplevelsen Metaverse lover å bringe som lett kan løfte dette blokkjedespillet til neste nivå.

Folk endrer syn på hvordan de ser på eller tolker verdier. Fra 1800-tallet til i dag har verdien blitt satt ut fra fysiske gjenstander som kunst, gull, land og andre. Metaversen kommer til å endre det menneskelige samfunnet mot digitalisering på en drastisk måte.

Det er her digital eiendom, som de virtuelle øyene på My Neighbor Alice, virkelig kan bli svært verdifulle. Vi er ikke der ennå, selvfølgelig, men tro meg, vi er ikke langt unna.