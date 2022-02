Vulcan Forged (PYR)-prisen skyter i været. I skrivende stund har den gått opp 17,14% for å handles til $13,80 med en daglig makspris på $14,30 og et daglig lavpunkt på $11,84 i løpet av de siste 24 timene.

PYR har for tiden et handelsvolum på $90.542.432, en markedsverdi på $329.857.824, et sirkulerende tilbud på 23.897.700 PYR-mynter og en maksimal tilførsel av 50 millioner PYR-mynter.

I denne artikkelen skal vi fordype oss i hva som får PYR-myntprisen til å øke.

Hvorfor øker prisene på Vulcan Forged (PYR)?

Før vi ser nærmere på den nåværende bullish, er det viktig at vi først forklarer hva Vulcan Forged er.

I et nøtteskall er Vulcan Forged en blokkjede NFT-markedsplass og et spillstudio som er i ferd med å utvikle sitt metaverse-økosystem kalt VulcanVerse. PYR er dens opprinnelige verktøystoken.

Så hvorfor er PYR-prisen på vei opp?

Denne uken har PYR-tokenet vært på toppen mens et flertall av metaverse- og NFT-relaterte prosjekttokener kommer seg fra det nylige bjørnemarkedet.

Det er tre hovedårsaker bak den nåværende prisstigningen på Vulcan Forged (PYR). Disse inkluderer lanseringen av Elysium-testnettet, oppføring av 100 tomter for salg innenfor VulcanVerse-økosystemet, og lansering av en PYR-bro mellom Polygon og Ethereum.

Lansering av Elysium testnett

De høye gassavgiftene knyttet til Ethereum-nettverket har presset mange prosjekter til å lansere løsninger som tar sikte på å redusere kostnadene ved å distribuere metaverse og NFT-relaterte prosjekter. Det er derfor Vulcan Forged bestemte seg for å lansere Elysium-blokkjeden som den refererer til som blokkjeden for Metaverse.

It’s 20:05 GMT, 28th January, 2022, The Year of the Vulcanite. And Elysium Testnet just went live.$PYR pic.twitter.com/qqevQeC0TB — Vulcan Forged (@VulcanForged) January 28, 2022

Elysium vil bli den første karbonnøytrale blokkjeden i verden, og den skal fungere i samarbeid med den Nederlandbaserte desentraliserte karbonkredittbørsen Coorest. Coorest vil være ansvarlig for å kompensere for CO2 som slippes ut av Elysium blockchain ved å bruke tokeniserte trær og gassavgifter fra transaksjoner.

Den miljøvennlige tilnærmingen har fanget oppmerksomheten til andre protokoller, og andre metaverse-prosjekter har begynt å vise interesse for Elysium.

Liste over 100 tomter for salg innenfor VulcanVerse-økosystemet

Tomtene som er tilgjengelige for kjøp har ført til en økning i symbolsk pris og etterspørsel siden handelsmenn må akkumulere PYR-tokens for å kjøpe tomtene.

Den begrensede oppføringen på 100 tomter var den viktigste bidragsyteren til forrige ukes bullish momentum.

12-24 hours left on the @VulcanVerse 100 plot sale. Auction expiry dates cleverly designed for time zones.https://t.co/CjiW5HPVjY$PYR pic.twitter.com/tDRhQT5HjG — Vulcan Forged (@VulcanForged) February 1, 2022

Bortsett fra at tomteeierne tjener 35 PYR-mynter per måned de neste fire årene, kan tomtene også brukes til å tjene gjennom husleie eller spilling.

Lansering av en PYR-bro mellom Polygon og Ethereum

Suksessen til VulcanDex, en desentralisert utvekslingsprotokoll som opererer på Ethereum og Polygon Networks, blir også sett på som en viktig bidragsyter til den nåværende PYR bullish trenden.

Fra 29. januar hadde VulcanDEX en total verdi låst på mer enn $10 millioner, og protokollen er i ferd med å integrere en krysskjedebro mellom Polygon og Ethereum for å muliggjøre enkel overføring av PYR-tokens mellom dem.