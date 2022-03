Her kan du kjøpe FET, som stiger i dag og er opp 25 %

FET har steget helt siden den ble notert på Huobi for noen dager siden. Økosystemet tar også imot kryptodonasjoner for Ukraina. Hvis du vil vite mer om FET, det opprinnelige symbolet til fetch.ai, om det er verdt å kjøpe, og de beste stedene å kjøpe FET nå, har du kommet til rett sted.

FET er det opprinnelige symbolet til Fetch.ai, et kunstig intelligenslaboratorium som bygger et åpent, tillatelsesløst, desentralisert maskinlæringsnettverk med en kryptoøkonomi.

Fetch.ai demokratiserer tilgang til AI-teknologi med et tillatelsesløst nettverk der alle kan koble seg til og få tilgang til sikre datasett ved å bruke autonom AI for å utføre oppgaver som utnytter det globale nettverket av data.

Fetch.AI-modellen er forankret i brukstilfeller som optimalisering av DeFi-handelstjenester, transportnettverk, smarte energinett, reiser – i hovedsak ethvert komplekst digitalt system som er avhengig av store datasett.

FET ble designet for å finne, lage, distribuere og trene digitale tvillinger og er en viktig del av smarte kontrakter og orakler på plattformen.

Brukere kan bygge og distribuere sine egne digitale tvillinger på nettverket. Utviklere, ved å betale med FET-tokens, kan få tilgang til maskinlæringsbaserte verktøy for å trene autonome digitale tvillinger og distribuere kollektiv intelligens på nettverket.

Valideringsnoder er også aktivert ved å sette inn FET-tokens, noe som letter nettverksvalidering og omdømme som et resultat.

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på din markedsekspertise, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du ville følt dersom du taper penger.

Wallet Investor forventer en langsiktig økning. 1 FET vil handles for $2,28 om 5 år. Innen 2027 kan investeringen din i FET være opp med +530 %. Hvis du legger inn $100 i FET nå, kan du ha $630 i 2027.

