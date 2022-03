Live Floki Inu-prisen i dag er $0,000044 med et 24-timers handelsvolum på $12,3 millioner. Floki Inu er opp 19,40 % de siste 24 timene på nyheter om en notering på kryptobørsen HUOBI. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Floki Inu, er denne guiden for deg.

Siden FLOKI er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe FLOKI ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe FLOKI akkurat nå:

Vi foreslår Binance fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til SushiSwap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert FLOKI.

Floki Inu er en meme-mynt med hundetema som kaller seg en bevegelse, oppkalt etter Elon Musks Shiba Inu. Musk er en fremtredende fan av Dogecoin, selv om han offentlig har nektet for å eie noen SHIB.

Floki Inu hevder å jobbe med tre flaggskip-verktøyprosjekter: et NFT-spillmetavers kalt Valhalla, en NFT- og varemarkedsplass kalt FlokiPlaces, og Floki Inuversity, en innholds- og utdanningsplattform.

Floki Inu ønsker å skille seg fra andre meme-mynter ved å kombinere memene med nytte. Teamets langsiktige visjon er å skape et autonomt og desentralisert økosystem, inkludert strategiske partnerskap.

Økosystemet tar sikte på å bygge nytte på tokenet og utvikle brukstilfeller for Floki Inu-merket gjennom NFT-er, spill og desentraliserte finansfunksjoner.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

DigitalCoinPrice er bullish på Floki Inu, og spår at den vil nå $0,00008 i 2023 og $0,00009 i 2024. Price Prediction spår også en pris på $0,00008 i 2023, men det er minimum.

Floki Inu kan gå opp til så mye som $0,0001 neste år etter deres mening. I 2024 vil 1 FLOKI handles mellom $0,00013 og $0,00014.

🚀 $FLOKI = Life Changing Money

You've had TWO opportunities to change your life since the 2020 dump and you're probably getting a THIRD. Don't take it for granted.

Get #FLOKI for max ROI and go from:

9-5 = financial freedom

Job = time for your passion

Debt = peace of mind

💪🏼 pic.twitter.com/21vhukn8Gf

— Oliver Moon (@oliverm8n2882) March 1, 2022