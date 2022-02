Mirror Protocol er en syntetisk aktivaprotokoll bygget av Terraform Labs på Terra blokkjeden. Dens opprinnelige token MIR har lagt nesten en femtedel til verdien i dag. Denne artikkelen forklarer hva Mirror Protocol er, om det er verdt å kjøpe, og hvor man kan kjøpe Mirror Protocol.

Siden MIR er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe MIR ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe MIR akkurat nå:

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert MIR.

Mirror Protocol er et desentralisert økosystem, der token-innehavere styrer kjeden og kodeendringer. Speilobjekter er blokkjede-tokens som oppfører seg som "speil"-versjoner av eiendeler i den virkelige verden ved å reflektere børsprisene på kjeden.

De gir handelsmenn priseksponering for virkelige eiendeler, samtidig som de muliggjør delt eierskap, åpen tilgang og sensurmotstand som enhver annen kryptovaluta.

I motsetning til tradisjonelle tokens som tjener til å representere en reell, underliggende eiendel, er mAssets rent syntetiske og fanger kun opp prisbevegelsen til den tilsvarende eiendelen.

Speilobjekter gir fordelene med brøkordrer, global tilgang og ordreutførelse i nesten sanntid. De tillater global tilgjengelighet uten adgangsbarrierer.

For å utføre en brøkordre i tradisjonell finans, pakker du flere for å utføre en enhetlig transaksjon. Prosessen med å samle alle bestillingene i én krever ekstra ventetid.

Med Mirror er ordrevolumet ganske enkelt representert som et tall på blokkjeden, så det er ikke behov for den mellomliggende buntingsprosessen.

Ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer. MIR er en volatil investering da prisen kan svinge i en uforutsigbar retning.

Gov Capitals ettårige MIR-prognose er $4,63, opp fra $1,54 for øyeblikket. Prisprediksjon er mindre bullish, og spår en økning av prisen på Mirror Protocol til $1,83 i år. I 2023 spår de en MIR vil handle for minst $2,67.

Mirror Protocol-prisen kan nå maksimalt $3,24 det året. I 2024 vil den være verdt minst 3,68 dollar ifølge analytikeren. De forventer at prisen på 1 MIR vil nå minst $5,36 i 2025.

Mirror Protocol 1-day AltRank™ is down -91.6% to 21 with price up 12.23% to $1.46 https://t.co/zoLhqeHIHM$mir #mirrorprotocol #LunarCrush

— unimpr3ss3d (@DochartaighLeon) February 17, 2022