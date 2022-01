Her kan du kjøpe OOKI, symbolet til OOKI-protokollen

Ooki er en desentralisert protokoll for marginhandel, innlån, utlån og innsats. Det muliggjør utvikling av dApps for långivere, låntakere og handelsmenn. Den har steget 29 % i løpet av de siste 24 timene.

Denne artikkelen har alt du trenger å vite om Ooki-protokollen, inkludert hvor du kan kjøpe Ooki-tokenet.

De beste stedene å kjøpe OOKI nå

Siden OOKI er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe OOKI ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe OOKI akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din OOKI

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert OOKI.

Hva er OOKI?

OOKI er et samfunnsdrevet prosjekt, styrt av fellesskapets stemme for alle større endringer i protokollen. Det gjør det mulig for brukere å samhandle med den mest fleksible desentraliserte finansprotokollen på flere blokkjeder.

OOKI-tokenet lar Ooki-fellesskapet styre protokollen ved å sette ut OOKI-token og stemme i Ooki DAO. OOKI-tokenholdere mottar en del av protokollinntektene.

50 % av gebyrene generert av protokollen distribueres til OOKI-aktører. De resterende 50 % av gebyrene tildeles forsikringsfondet og Ooki-kassen.

Ooki Protocol tilbyr fire primære tjenester til sine brukere: handel med belåning av marginer, innlån, utlån og innsats. Handel er kjernen i Ooki-protokollen. Brukere kan enkelt åpne lange eller korte belånte handelsposisjoner til faste lånerenter.

Ooki-protokollen lar også brukere låne midler med sikkerhet og låne ut midler for å tjene renter. En unik egenskap ved Ooki-protokollen er faste renter på låntemidler.

Bør jeg kjøpe OOKI i dag?

Ooki kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å studere markedet og lese analyser av dets potensielle prisbane. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

OOKI prisprediksjon

Pris Prediction er moderat bullish på Ooki. De spår at det vil handles for minst $0,014 på slutten av dette året. I 2023 forventes prisen på Ooki-protokollen å nå et minimum på $0,021 og maksimalt $0,025 med en gjennomsnittspris på $0,021 gjennom året.

OOKI på sosiale medier