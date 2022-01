Beste steder å kjøpe FX, som har steget 25 % på 24 timer

FX har økt verdien med en fjerdedel de siste 24 timene. Det opprinnelige tokenet til Function X handles for $0,67 med et 24-timers handelsvolum på $28,45 millioner. Hvis du vil vite hva Function X er og hvor du kan kjøpe FX, har du kommet til rett sted.

FX er styringssymbolet til Function X-prosjektet, som speiler tradisjonelle finansielle produkter på nettverket og skaper desentraliserte finansielle produkter og et desentralisert handelssystem.

Du kan bruke Function X-tokenet til å stemme og sikre kjernenettverket. I nær fremtid vil det være mulig å bruke det som sikkerhet og å generere syntetiske eiendeler.

Function X-token har vært tilgjengelig på Ethereum siden 2019 og på Function X siden 2021. De er fullt interoperable og brukere kan overføre Function X inn og ut av begge blokkjedene mens de opprettholder en fast total forsyning og likviditet.

Function X har en strømforsyning på 408.520.357. Det handles for tiden på 14 aktive marked(er).

Les minst flere prisspådommer og gjør markedsundersøkelser før du forplikter deg til en investering i valuta. Beløpet du investerer bør avhenge av risikotoleransen din.

I følge Wallet Investor vil prisen på Function X-prisen nå $1,73 på ett år, noe som gjør det til en god kortsiktig investering. På lang sikt, spår de at det vil handles for 5,66 dollar om fem år.

