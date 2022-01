DIA, symbolet på en åpen kildekode-orakelplattform som gjør det mulig for markedsaktører å hente, levere og dele pålitelige data, skyter i været på nyhetene om en Coinbase-notering. Den har steget 40.76% de siste 24 timene.

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Dia, er denne guiden for deg.

Siden DIA er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe DIA ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe DIA akkurat nå:

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert DIA.

DIA har som mål å være et økosystem for åpne økonomiske data i et finansielt smart kontraktsøkosystem som samler dataanalytikere, dataleverandører og databrukere.

Det gir en pålitelig og verifiserbar bro mellom off-chain data fra ulike kilder og on-chain smarte kontrakter som kan brukes til å bygge en rekke finansielle DApps.

DIA er styringssymbolet for plattformen. Den er for tiden basert på ERC-20 Ethereum-protokollen.

Prosjektet ble grunnlagt i 2018, mens tokenet ble gjort tilgjengelig for publikum under bonding curve-salget fra 3. august til 17. august 2020. 10,2 millioner tokens ble solgt.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

I følge Wallet Investor kan DIA være et dårlig 1-års investeringsalternativ med høy risiko. Siden DIAs pris ikke forventes å øke, kan en eventuell nåværende investering bli devaluert i fremtiden.

💬 AMAs

AMA with Dash Next

AMA with @standardweb3 & @Coinversation_

AMA with @NervosNetwork

AMA with DIA CSO Ioana Surpateanu

AAMA with @FerrumNetwork & @dao_duck

AMA with Tixl @TixlOrg

AMA with Poolz Finance @Poolz_

— DIA | Open-Source Oracles for #Web3 (@DIAdata_org) January 22, 2022