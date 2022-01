Er $1,5 neste bunnnivå for Fantom (FTM/USD)?

FTM/USD er ned 7,83 % de siste 24 timene og 33 % de siste syv dagene

Kryptotokenet har støtte på $2,0 i et bearish marked

$1,50 er neste støttenivå hvis FTM/USD bryter under konsolideringssonen

Fantoms token FTM/USD har vært på en sterk oppgang siden 21. desember, da alle andre kryptovalutaer opplevde store svakheter. Den steg fra et lavpunkt på rundt 1,35 dollar 21. desember til et maksimum på 3,37 dollar 17. januar.

Tokenet møtte imidlertid bearish press og har falt siden den gang. Ved nåværende handel på rundt $2,0 har FTM/USD falt med mer enn 7 % i løpet av de siste 24 timene, noe som øker ukens tap til minst 33 %.

FTM/USD teknisk analyse – $2,0 er den etablerte støtten

Ser vi på det daglige diagrammet ovenfor, har FTM/USD trukket seg tilbake til støtten på $2,0. Den forsøkte å komme seg tilbake før den testet støtten på nytt, men har blitt presset av den nedgående trenden som har preget hele kryptomarkedet nylig. Den nedadgående trenden har vært knyttet til Fed's kommende innstrammingspolicy som har som mål å dempe den økende inflasjonen.

Selv om FTM/USD kommer seg opp fra støttenivået, møter den fortsatt bearish press, med 9-dagers, 14-dagers og 20-dagers motstand. En kortsiktig motstand eksisterer også på $2,39-nivået og kan begrense prisene.

Sammendrag

Basert på de tekniske tipsene, presenterer FTM/USD en kjøpsmulighet hvis $2,0-nivået holder. Et prisutviklingssignal som dannelsen av en bullish pin-bar ved støtten kan signalisere en trendreversering og ta FTM/USD høyere.

Ikke desto mindre kan FTM/USD bryte under støtten hvis nedgangen i kryptomarkedet fortsetter. Et brudd under det nåværende nivået vil føre til at tokenet tester $1,5-sonen, som er det neste støttenivået.