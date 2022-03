Heroes of Mavia samarbeider med Tribe Gaming

Heroes of Mavia, et online multiplayer blokkjedebasert strategispill for å tjene (MMO), som er utviklet av Skrice Studios og støttet av Binance, har annonsert sitt partnerskap med Tribe Gaming, i et stort fremstøt for esport-fokusert P2P-spill. Tribe Gaming er en av de største esportsorganisasjonene rundt om i verden.

Partnerskapet vil gi Tribe en sjanse til å utvide sitt esports-spillinitiativ til blokkjede-spillfeltet. Tribe er allerede veldig populært når det gjelder utvikling av mobilspill og og dataspill, som gir det et overtak på sine konkurrenter.

Tribes spillskapere og spillere får konsekvent over 100 millioner visninger i måneden.

Etter partnerskapet sa grunnlegger og administrerende direktør for Tribe Gaming, Patrick Carney

«Hos Tribe har vi nøye undersøkt det riktige P2E-prosjektet for å integrere Tribe IP, og å samarbeide med Mavia er en spennende mulighet. Vi ser positivt på fremtiden til prosjektet, og vi ser frem til å se den fortsatte utviklingen av Mavia når spillet nærmer seg lansering.»

Tribe eier nå tomter på fantasiøya Mavia

Som en del av partnerskapet eier Tribe nå dusinvis av legendariske tomter på fantasiøya Mavia. Tribe skal fortsette med å gjøre sin merkevarebygging unik på disse tomtene for å la merkevaren sin vises i Heroes of Mavia-spillet.

Tribe skal også ha eksklusive skins og dekorasjoner i spillet tilpasset Tribe-merkevarens smak.

Partnerskapet beviser at Mavia, som støttes av Crypto.com Capital, Binance Labs og Genblock Capital, satser litt på e-sportsspill. Det hever også Mavias posisjon som det største esport-fokuserte P2E-spillet.

En fremtredende produsent ved Skrice Studios Yvan Feusi kommenterer partnerskapet:

"Teamet vårt kunne ikke vært mer fornøyd med å ha Tribe som en offisiell partner for Mavia. Ettersom vi fortsetter å presse spillet vårt videre inn i konkurranseområdet med spill og e-sport, er det viktig at vi jobber tett med erfarne veteraner fra dette området. Ikke bare har Tribe de største innholdsskaperne på mobilspillområdet, men de har også erfaringen og evnen til å hjelpe Mavia med å utvikle potensialet sitt til å bli en blockbuster blokkjede-spilltittel.»