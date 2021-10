Uker etter at de annonserte at de trakk seg ut fra det kinesiske markedet har Huobi bekreftet at de nå er lisensierte til å tilby derivattjenester i Japan

Den japanske avdelingen for kryptobørsen Huobi, som er basert på Seychellene, har nå mottatt godkjenning fra landets finansregulator til å tilby kryptoderivater. Dette gjør Huobi til den syvende kryptobørsen i landet som er fullstendig registrert hos landets finansmyndigheter som et selskap som tilbyr Type I finansielle virkemidler.

«Dette representerer en viktig milepæl for Huobis drift i Japan, og vil åpne for at selskapet ikke bare kan utvikle derivatprodukter, men også tilby flere tradingtjenester for sine kunder. Per nå er det kun syv av totalt 34 kryptobørser i Japan som har denne lisensen, som krever at børsen tilfredsstiller en rekke krav,» sa Huobi i en uttalelse publisert på mandag.

Godkjenningen betyr også at Huobi nå får mulighet til å drifte derivat-baserte tradingsystemer. Administrerende direktør ved Huobi Japan, Haiteng Chen, roste oppnåelsen av den nye milepælen og mener den er kritisk for børsens planer om utvidelse. Uten lisensen ville Huobi fortsatt vært begrenset til å kun tilby delvis spot-trading.

«Vi er svært glade for å ha oppnådd denne milepælen. Dette vil åpne for at vi kan utvide driften vår utover spot-trading, og vil drive vår neste vekstfase i Japan. Når vi nå går videre kommer vi til å utvikle en rekke kryptoderivatprodukter slik at vi kan imøtekomme de stadig økende kravene i markedet,» sa Chen.

FSA har i oppgave å føre tilsyn med bank- og forsikringssektorene i landet, i tillegg til securities og børser. De har et rykte på seg for å være svært strenge i å håndheve regulasjoner. Finansmyndighetene har etablert flere strikte krav i forbindelse med kryptovalutaer, noe som forklarer hvorfor det er et begrenset antall børser som er godkjente.

Kryptobørser er underlagt de samme retningslinjene som andre store finansselskaper, i tillegg til en obligatorisk registrering. Regulatoren krever også at enhver kryptovaluta blir godkjent før de kan gjøres tilgjengelig på børsene.

Huobi Japan tilbyr allerede spot-tradingtjenester for de 14 mest populære kryptovalutaene, og den nye lisensen vil hjelpe børsen med å utvide sitt tjenestetilbud i Japan ved å åpne for trading, opprettelse og håndtering av kryptoderivater.