Hvorfor Bitcoin Cash kan teste $500 snart

Bitcoin Cash samler seg etter nyheter om at et land er i ferd med å gjøre det til lovlig betalingsmiddel.

Bitcoin Cash er nå opp med over 30 % i løpet uken, og momentumet øker.

Nå som den gjør høyere nedturer, kan Bitcoin Cash snart teste høyere priser.

Mens de fleste kryptovalutaer har vært i en oppgående trend de siste 24 timene, er Bitcoin Cash BCH/USD en av de som overgår markedet. Bitcoin-kontantprisaksjon har mye å gjøre med nyheten om at den ble gjort til lovlig betalingsmiddel av Sint Maarten, et land som er en del av det bredere kongeriket Nederland. Dette er en stor sak, ettersom det er nok en bekreftelse på at BCH-adopsjonstallene har vokst ganske jevnt det siste året.

Det er også en faktor som kan gjenopplive interessen for Bitcoin Cash. BCH er blant en gruppe store kryptoer som var hotte i 2017, men som ser ut til å ha falt utenfor investorenes favør. Dette er tydelig i prisaksjonen i 2021, der den ikke klarte å teste sine rekorder på nytt og har ligget etter i markedet.

Med de siste nyhetene kan nye investorer som har fokusert på nyere, skinnende kryptoer begynne å interessere seg for BCH og utløse et rally som kan føre til nye høyder.

Bitcoin Cash er for tiden opp med 12,81 %, og den siste uken har den økt med over 31,18 %. Volumene er høye, og med oppsidemomentum på gangen i det bredere markedet, ser BCHs utsikter ganske gode ut.

Bitcoin Cash gjør høyere nedturer

Kilde: TradingView

I løpet av de siste 24 timene har Bitcoin Cash gjort høyere nedturer. Dette betyr at kjøpsvolumene er på vei opp, og hvis dette fortsetter på kort sikt, kan BCH teste $500 på kort sikt.

Sammendrag

Bitcoin Cash har skutt opp i løpet av de siste 24 timene etter nyhetene om at den var i ferd med å bli et lands lovlige betalingsmiddel. Dette er en tillitserklæring og kan gjenopplive interessen for Bitcoin Cash når markedet begynner å bli bullish igjen.