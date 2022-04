Kryptovalutamarkedet er i ferd med å komme seg etter nedgangen det led tidligere denne uken.

Kryptovalutamarkedet har hatt en tøff start på uken. Siden begynnelsen av uken har markedet tapt over 200 milliarder dollar. Det er imidlertid sakte på vei opp igjen, og markedet har steget med mer enn 1 % de siste 24 timene.

Den totale markedsverdien for kryptovaluta er for tiden over 2 billioner dollar igjen. Bitcoin kan målrette det psykologiske nivået på $45k hvis markedet kan fortsette med dette positive momentumet.

Ether har også økt med mer enn 2 % i løpet av de siste 24 timene og handles over $3200.

NEAR, det opprinnelige symbolet til Near-protokollen, er har gjort det best blant de 20 beste kryptovalutaene etter markedsverdi. Mynten har steget med mer enn 25 % i løpet av de siste 24 timene, og overgår de andre store kryptovalutaene.

Den viktigste katalysatoren bak dette trekket kan være lanseringen av Near Wallet Selector. Near Protocol-teamet kunngjorde lanseringen av Near Wallet Selector for noen timer siden.

Ifølge teamet kan brukere nå velge sin foretrukne lommebok i en pop-up, noe som gjør interaksjon med NEAR-protokollen enklere.

https://twitter.com/NEARProtocol/status/1512113117429383169

Nøkkelnivåer å se på

NEAR/USDT 4-timers diagrammet er for øyeblikket bullish, takket være myntens pågående rally. De tekniske indikatorene viser at NEAR for tiden overgår det bredere kryptomarkedet.

MACD-linjen er over den nøytrale sonen, noe som indikerer et sterkt positivt momentum for kryptovalutaen. 14-dagers RSI på 64 viser at NEAR snart kan gå inn i den overkjøpte regionen hvis oksene fortsatt har kontroll.

Ved pressetid handles NEAR til $18,43. Hvis rallyet fortsetter, kan den overgå det første store motstandsnivået på $19,90 før slutten av dagen. Imidlertid vil den trenge støtte fra det bredere markedet for å bryte forbi motstandsnivået på $21.