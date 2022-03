Hvorfor har Fantom (FTM) falt over 17 %?

Fantom (FTM) har opplevd et stort tap midt i det bredere kryptomarkedskrakket.

For øyeblikket handles Fantom til $1,36, et fall på 17,45 % de siste 24 timene. Den har et handelsvolum på $2.459.245.631, markedsverdi på $3.480.367.098 og en sirkulerende forsyning på 2.545.006.273 FTM-mynter

La oss se på faktorene som bidrar til det nåværende prisfallet i Fantom (FTM).

Hvorfor faller Fantom (FTM)?

Før vi ser på hva som får FTM-prisen til å falle, er det viktig å først forklare hva Fantom (FTM)-token er.

Fantom (FTM) er det opprinnelige tokenet til Fantom blokkjede-nettverket, som er en åpen kildekode desentralisert smart kontraktsplattform som ble opprettet som et alternativ til Ethereum for dApps og digitale eiendeler.

Når vi nå ser på faktorene bak det nåværende prisfallet, er hovedfaktoren at Andre Cronje (Fantom DeFi-skaper) trekker tilbake støtte fra Fantom-fellesskapet og et fall i Fantom totalverdi låst (TVL).

Andre Cronjes tilbaketrekk

En av faktorene som bidrar til det store slaget for Fantom-fellesskapet er den nylige kunngjøringen fra Andre Cronje (Fantom DeFi-skaper) og hans forretningspartner, Anton, om at de vil trekke tilbake støtten til Fantom-fellesskapet.

Anton bekreftet dette ved å si:

''Andre og jeg har bestemt oss for at vi avslutter kapittelet om å bidra til DeFi/krypto-området. Det er rundt ~25 apper og tjenester som vi avslutter 3. april 2022.''

Andre sa på Telegram at de skal fullføre overleveringen, samt gi en forsikring om at Fantom og dets økosystemprosjekt vil kunne kjøre på egen hånd.

Fantom TVL synker med 21 %

Fantom og de fleste av økosystemprosjektene deres har opplevd et stor slag etter tilbaketrekningsnyhetene fra Andre Cronje. I forlengelsen av dette fikk Fantom total value locked (TVL) et fall på 21 %.

Selv om markedet reagerte negativt på Andre og Antons kunngjøring, var Fantom Foundation veldig positive i sin siste kunngjøring, og de bemerket:

''Vi er ekstremt takknemlige overfor Andre for alt han har gjort for krypto som helhet. Fantom er imidlertid ikke og var aldri et enmannslag. Utviklingen av Fantom vil ikke bli påvirket av Andres avgjørelse. Store ting kommer, som planlagt. Vi er fortsatt på vei til å sende snap-synkronisering og en DB-oppgradering på kort sikt og å frigi mellomvareforbedringer som flat lagring og fvm.''

Det kan ta tid for Fantom-fellesskapet å komme seg med mindre de får noen som er like talentfulle som Andre til å ta Fantom-økosystemet til neste nivå.