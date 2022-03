Hvorfor Monero overgår de fleste big cap-kryptoer i gevinst

Monero har steget med over 20 % de siste 24 timene.

Spekulasjonene er mange om at kommende reguleringer i amerikanske eller russiske sanksjoner ligger bak oppturen.

Hvis okser opprettholder momentum, kan Monero bryte $250 på kort sikt.

Monero ( XMR ) er en av verdens beste kryptovalutaer når det kommer til personvern. Monero bruker en ringsignatur-tilnærming for å signere transaksjoner, noe som betyr at flere som signerer er samlet for å autorisere en transaksjon tilfeldig.

Av denne grunn kan ingen spore transaksjonsadresser, saldoer eller transaksjonshistorikk. Av denne grunn er Monero-mynter fungible, noe som betyr at alle mynter er utskiftbare, og ingen kan blokkeres.

I løpet av de siste 24 timene har Monero økt med over 20 %, noe som gjør den til en av dagens vinnere.

Hvorfor stiger Monero?

Det er økende konsensus blant investorer om at USA er i ferd med å innføre en rekke reguleringer som kan påvirke bruken av kryptovalutaer. Dette har ført til at brukere har henvendt seg til personvernmynter siden transaksjoner ikke kan spores.

Det er også spekulasjoner om at russere kan vende seg til personvernmynter på grunn av sanksjonene mot det russiske finanssystemet. Monero er perfekt for denne rollen fordi den er privat som standard, noe som betyr at Monero-mynter ikke kan sanksjoneres.

Monero letter etter 20 % rally

I løpet av de siste 12 timene har Moneros oppsidemomentum avtatt. Monero-bjørner har imidlertid ikke klart å slette gevinstene som ble oppnådd den første timen av dagen. Dette indikerer at prisfallet skyldes profitttaking, og det generelle momentumet forblir bullish.

Hvis okser gjenvinner kontrollen og presser Monero gjennom 24-timers høyeste på $207,8, kan priser over $215 bli testet på kort sikt.

På den annen side, hvis bjørner får fart og presser Monero gjennom dagens støtte til $169,65, kan priser under $150 bli testet på kort sikt.

Sammendrag

Monero-rallyet kommer som følge av en kombinasjon av kommende amerikanske kryptoreguleringer og russiske sanksjoner som favoriserer personvernmynter. Mens Moneros pris har falt på grunn av profitttaking, er det generelle momentum fortsatt bullish.