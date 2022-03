Etter å ha nådd alle tiders høyder i november i fjor, har Solana (SOL) virkelig vært under massivt press. Mynten nærmer seg nå sin siste støtte. Hvis det nivået brytes, kan vi se på et massivt salg. Her er noen høydepunkter:

Støttenivået på $80 er fortsatt det viktigste for Solana (SOL) akkurat nå,

Hvis altcoinen faller under dette, kan vi se et fall mot $50 før neste etappe opp.

På pressetidspunktet handlet Solana (SOL) for $88, opp rundt 4% for dagen.

Datakilde: Tradingview

Solana (SOL) – Salgsrisikoen

Den nylige oppgangen i kryptomarkedet har ført til at Solana (SOL) har fått litt avstand til den avgjørende støttesonen på $80. Men det er fortsatt et stort salg akkurat nå. Hvor lenge altcoinen er i stand til å holde prishandlingen over $80 gjenstår å se.

Hvis bjørner kan legge nok press til å presse SOL under $80, er det sannsynlig at mynten vil stupe mot $50 i løpet av kort sikt. Dette vil representere en utsletting på nesten 40 %. Men hva kan okser gjøre?

Vel, nøkkelen er å få SOL over $102. Dette vil plassere altcoinen over flere viktige motstandssoner før $80-merket. Selv om dette kan skje, virker det svært usannsynlig gitt den enorme volatiliteten vi har sett i markedet.

Bør du holde deg unna Solana (SOL)?

Vel, så lenge utsalgsrisikoen består, er det ikke nødvendig å komme inn i SOL ennå. For langsiktige investorer vil det være tilrådelig å se hvordan prishandlingen utspiller seg.

Hvis SOL faller under $80, så gi det noen dager eller uker, og SOL vil selges med en enorm rabatt. Men hvis okser kan få den over $100, kjøp det da.