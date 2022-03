Terra (LUNA) er nå den mest satsede kryptovalutaen på markedet. Mynten har passert Ethereum og forventes å fortsette å ha denne tittelen i overskuelig fremtid. Som forventet var reaksjonen fra investorene umiddelbar. Her er høydepunktene:

På pressetidspunktet hadde Terra (LUNA) hoppet 20% i intradagshandel som svar på nyhetene.

Innsatte eiendeler på Terra er nå verdt 29,5 milliarder dollar med over 226 000 spillere også.

Mynten har knust en nøkkelmotstand på $90-støtte og kan bli bullish i løpet av de kommende dagene.

Datakilde: Tradingview

Terra (LUNA) – Hvorfor denne oppturen?

Markedet generelt har tatt seg opp igjen de siste dagene, og de fleste mynter har økt. Men Terra (LUNA) er virkelig på full damp. Mynten har steget med over 20 % de siste 24 timene, og handles til rundt $98.

Enda viktigere, Luna har nå brutt over en viktig overhead-motstand på $90. Dette kan tyde på at et okseløp er mulig på kort sikt. Mange av disse nylige gevinstene ble utløst av nyhetene om at Terra (LUNA) nå er den mest satsede ressursen innen krypto. Denne tittelen ble holdt av Ethereum.

Nøkkelen akkurat nå er å se hvor lenge mynten kan holde seg over $97. Hvis dette skjer, kan LUNA lett stige til nye rekorder på $112 og til og med over $120 i ukene fremover.

Er Terra (LUNA) et godt kjøp?

Vel, alle investorer vil elske å eie den mest satsede mynten på markedet. LUNA har blitt en av de viktigste ressursene innen krypto, og det anbefales definitivt på det sterkeste.

For den langsiktige investoren, bare kjøp den nå og hold den i et år eller så. Men for kortsiktige spekulanter er et rally oppover svært sannsynlig for LUNA. En god inngang vil være under $100, men avsluttes ved $112 eller deromkring.