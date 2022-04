Hvorfor øker prisene på Celer (CELR)?

Celer-prisen har vært på vei opp siden 13. mars, og den har steget mer enn 96,8 % i løpet av de siste fjorten dagene. I skrivende stund handlet Celer (CELR) for $0,07482 ned fra et daglig høydepunkt på $0,08257, men fortsatt i grønt med en oppgang på 9,23% de siste 24 timene.

Det har vært en utrolig uke for flertallet av altcoins etter noen store kunngjøringer. Bitcoin har også hatt betydelige kursgevinster og nådde tre måneders høyde siden den falt etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar.

Denne artikkelen fokuserer på kreftene bak den nåværende CELR-prisoppgangen.

Hvorfor stiger CELR-prisen?

Før vi går inn på hva som ligger bak prisstigningen, er det viktig å først forklare hva Celer er.

I et nøtteskall er Celer, eller Celer Network, en lag-2-skaleringsløsning designet for å gi enkle, raske og sikre transaksjoner utenfor kjeden for smarte kontrakter og betalinger. Dens opprinnelige token er CELR.

Hovedårsakene til at CELR-prisen stiger er at CERL er valgt som et interoperabilitetslag, inkludering av den nye blokkjeden i cBridge-produktene og støtten for Conflux eSpace.

CELR er valgt som et interoperabilitetslag

Siden CELR bruker transaksjonshåndtering utenfor kjeden for å redusere transaksjonskostnadene og samtidig øke prosesseringshastigheten, har det blitt valgt som et interoperabilitetslag for BSC Application Sidechain (BAS) på BNB Smart Chain, og øker dermed verdien av CELR.

Celer-støtte for Conflux eSpace

Nettverket har lagt til Conflux eSpace-brofunksjonalitet til protokollen for å gi brukerne valget mellom blokkjede-interoperabilitet.

Celer Network kunngjorde via et blogginnlegg 29. mars at det vil starte sin integrasjon ved å tilby fem elementer som startstøtte for Conflux eSpace mens de forbereder seg på å legge til flere eiendeler i fremtiden. Dessuten har Celer lagt til over 20 blokkjeder til økosystemet sitt.

Inkludering av den nye blokkjeden i sine cBridge-produkter

cBridge, et av Celer Networks unike produkter, har lagt til en ny blokkjede for å hjelpe transaksjoner på tvers av blokkkjeder. Dette vil tillate kunder å koble sine eiendeler på tvers av Conflux-nettverket og Ethereum, samt tillate sikker tilkobling av to blokkjeder for kryptoaktiva.