Avalanches AVAX-pris stiger på et tidspunkt mens andre kryptovalutaer har falt den siste uken. Avalanche gjorde en plutselig økning og nådde en daglig topp på $90,05 før den trakk seg tilbake til rundt $87,77 i skrivende stund.

AVAX handler fortsatt i green med en gevinst på 1,67 % de siste 24 timene.

Så, hva er faktorene bak den nåværende Avalanche-prisstigningen? Denne artikkelen fordyper seg i å forklare hva som får prisen på AVAX til å stige når et flertall av mynter inkludert Bitcoin og Ethereum er i minus.

Årsaken til dagens Avalanche-prisstigning er Terra Luna Foundations kunngjøring om at den har lagt til Avalanche (AVAX) til sin UST Reserve. Terra gikk videre og kjøpte AVAX-mynter verdt 100 millioner dollar.

Flyttingen gjorde Avalanche til den andre større digitale eiendelen med lag-1 løsning som ble lagt til UST-reserven, med den første Bitcoin.

Terra Luna Foundation avslørte avsløringen gjennom en tweet som sa:

2/ The @LFG_org ’s OTC deal to add $100 million of $AVAX to the $UST Reserve makes AVAX the first major crypto-asset besides $BTC to be added to the UST Reserve, marking the beginning of a diversified and non-correlated asset pool supporting the $UST peg.

Dessuten, ved å legge Avalanche til UST Reserve og kjøpe AVAX-mynter, har Terra også inngått samarbeid med Avalanche for å utvikle et nytt spillundernett ved å bruke Avalanches-undernett. Terra Luna Foundation valgte Avalanche foran Ethereum siden de tror Avalanche opplever rask vekst og har en bred fanbase.

Don Kwon, som er grunnleggeren av Terra sa:

"Avalanche er fortsatt et voksende økosystem … mye av det er drevet av lojalitet til AVAX-tokenet, og brukere føler mye tilhørighet til et aktivum som stemmer overens med AVAX. Mens det for den gjennomsnittlige Ethereum-brukeren ikke betyr så mye å samkjøre seg med Ether.»

Teamet ved Terra Luna Foundation gikk også videre og tvitret om at Terra samarbeider med Avalanche om det nye spillundernettet og uttalte at "Avalanches undernett er en kraftig metode for å bygge neste generasjon skalerbare Web3-applikasjoner innenfor nisjebrukstilfeller."

6/ In particular, Avalanche’s subnets are a powerful method for building the next generation of scalable Web3 applications within niche use cases.

As a result, Terra and Avalanche will be collaborating on a new gaming subnet – with details to be released at a later time.

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) April 7, 2022