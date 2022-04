USAs finansminister Janet Yellen sa dette mens hun møtte opp på US House Financial Services Committee onsdag.

Med sanksjoner som har rammet Russland hardt siden invasjonen av Ukraina, og utenlandsreserver som tørker ut, har noen mennesker ment at landet kan vende seg til krypto for å prøve å unngå sanksjonene.

Ledende børser, inkludert Coinbase og Kraken, har tidligere sagt at det er usannsynlig at Russland vil ta denne ruten.

Men mens USA har advart børser mot å "hjelpe" Russland ved å legge til rette for mistenkelige transaksjoner, er eksperters generelle vurdering at krypto er et usannsynlig alternativ .

Ingen "betydelig" krypto for unndragelse av sanksjoner

USAs finansminister Janet Yellen har lagt sin stemme til denne utsikten, med hennes kommentar som kom under House Financial Services Committee onsdag.

" Vi er klar over muligheten, helt klart, at krypto kan brukes som et verktøy for å unngå sanksjoner, og vi overvåker nøye for å sikre at det ikke skjer, " bemerket Yellen.

Imidlertid fortalte hun lovgiverne at USA har kapasitet til å fortelle om det har vært noen storskala transaksjoner relatert til Russland. Hun la til at myndighetene har fulgt med på dette, med uttalelsene hennes som antydet at det ikke har vært noen "betydelig" pekepinn på at Russland bruker krypto for å unngå sanksjoner.

" Vi har ikke sett betydelig unndragelse gjennom krypto så langt, men vi vil overvåke nøye og bruke myndigheten vår for å sørge for at dette ikke blir en viktig vei for unndragelse ," sa den tidligere amerikanske sentralbankens styreleder i hennes vitnesbyrd for huskomiteen.

I begynnelsen av mars sa Yellen at det var snakk om krypto som ble brukt for å unngå sanksjoner. Hun gjentok imidlertid at føderale myndigheter overvåket sektoren og at de fleste kryptobørser som sannsynligvis vil bli brukt er underlagt retningslinjer for AML (anti hvitvasking).

Plattformene må også overholde sanksjonsreglene, og at det ikke er en sektor der unndragelse «fullstendig» kan fremmes, la hun til.

Yellens kommentarer gjenspeiler konklusjoner trukket av blokkjedeanalysefirmaet Chainalysis, hvis vitnesbyrd for det amerikanske senatets bankkomité i mars heller ikke pekte på noen vesentlige bevis på blokkjeden.

Onsdag introduserte amerikanske lovgivere et lovforslag som forsøker å få USA-baserte børser til å forby transaksjoner for Russland-baserte brukere. Det nye lovforslaget forsøker også å gi president Joe Biden fullmakter til å sanksjonere utenlandsbaserte kryptobørser som vil bli ansett å hjelpe Russland.