WeChat legger til støtte for Digital Yuan-betalinger

Den ledende meldingsappen for sosiale medier i Kina har angivelig aktivert digitale Yuan (s-CNY)-betalinger på sin plattform. Tjenesten vil være tilgjengelig i alle 23 regioner, inkludert Shanghai og Beijing, hvor Kinas digitale Yuan blir testet.

Dette kommer etter at meldingstjensten i begynnelsen av året indikerte at den planla å legge til digitale Yuan-betalinger.

Den digitale yuanen er Kinas Digital Banks Digital Currency (CBDC) og er for tiden i sin testfase, og WeChat, som er den største meldingsapplikasjonen i Kina, skal tillate folk i regionene der den digitale valutaen testes, å handle med CBDC. Å legge til støtte fra CBDC til en slik app med over én milliard brukere vil absolutt øke distribusjonen av CBDC.

WeChat-brukere vil bli pålagt å søke om kontoer hos Tencents WeBank for at de skal få lov til å bruke den digitale Yuan.

Digital Yuan-adopsjon i Kina

Foruten WeChat har Alipay, som er WeChats hovedkonkurrent i Kina, også indikert at de planlegger å legge til Digital Yuan Payments. Alipay begynte å utforske mulig e-CNY-adopsjon i 2021.

En analytiker ved Consultancy Trivium China kalt Linghao Bao hevdet at WeChat og Alipay har et stort engasjement fra et flertall av kinesiske innbyggere, og som et resultat av dette, må sentralbanken se etter en måte å samarbeide med de to meldingsgigantene i sosiale medier for å popularisere den digitale Yuan.

Kina er for tiden langt foran alle de andre landene som har kunngjort intensjoner om å utforske CBDC, inkludert Storbritannia, Jamaica, Canada, Israel, Nigeria, Kenya og USA.

Mer enn 140 millioner kinesiske innbyggere har allerede åpnet digitale Yuan-lommebøker med 10 millioner bedriftskontoer.