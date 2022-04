Hvorfor stiger prisene på Celo (CELO) i dag?

Celo (CELO)-prisen har vært på vei oppover i dag og overgått andre kryptoaktiva i markedet etter at de fleste av dem ikke klarte å opprettholde forrige ukes bullish trend.

I skrivende stund handlet Celo for $4,80, opp 14,10% etter å ha gått tilbake fra et maksimum på $5,19 nær tre måneders høyeste på $5,22 i løpet av de siste 24 timene.

La oss nå ta et dypdykk inn i den nåværende Celo-prisopptrenden

Hvorfor stiger Celo-prisen?

Før vi går inn på detaljer om rallyet, er det viktig å først forklare hva Celo er.

Celo er et blokkjedesystem som tar sikte på å øke kryptoadopsjonen blant smarttelefonbrukere. Den tar sikte på å introdusere kryptotransaksjoner ved å bruke telefonnumre som offentlige nøkler for kryptotransaksjoner selv for de som ikke har banktilgang. Celos opprinnelige kryptovaluta er betegnet som CELO.

Nå til årsakene bak Celo-prisstigningen.

Det er to hovedårsaker til den nåværende økningen i CELO-prisen, og det er:

1. 20 millioner dollar fond av Celo Foundation-kunngjøring for Connect the World-fondet

En av hovedårsakene til prisøkningen er den siste lanseringen av et fond på 20 millioner dollar fra Celo Foundation for et prosjekt kalt ''Connect the World'' som har som mål å forbedre offramper og onramps til kryptobrukere.

Dessuten tilbyr stiftelsen insentiver til betalingsleverandører som integrerer sin nye FiatConnect-tjeneste. Tjenesten vil hjelpe med å konvertere fiat-penger til kryptoaktiva.

Imidlertid planlegger Celo å gjøre ting annerledes enn andre nettverk ved å omfavne masseadopsjon av kryptosektorer som NFT-er og DeFi gjennom mobil mobilitet.

Celo får støtte fra Deutsche Telekom med Andreessen Horowitz og noen krypto-innfødte firmaer som finansierer nettverket.

2. Barcelonas Celo Connect-konferanse

Lanseringen av det nye fondet ble gjort i går (mandag) på den første dagen av Celo Connect, en to dagers konferanse holdt i Barcelona.

Med konferansen som forventes å avsluttes i dag, vil den hovedsakelig fokusere på lag 1 blokkjede-økosystemet og mer utvikling på nettverket som det nye DAO-partnerskapet med PrimeDAO.