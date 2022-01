ICP forventes å stige videre etter fall

Internet Computers token ICP handles til $20,7.

$28,5-nivået har vært en lang støttesone, og prisen har nå falt gjennom den.

Prisen vil ha likviditet, og ICP kan finne den i $28-klassen i løpet av de kommende ukene.

ICP så ut til å bryte markedsrammeverket i begynnelsen av januar, men det alvorlige salgspresset har i etterkant fått ICP til å nå en ny rekord med laveste verdier på $19,1, under $20,9-lavnivåene som ble etablert i slutten av desember.

To par Fibonacci retracement-linjer ble utviklet for forskjellige ICP-bevegelser de siste månedene. De viste solid konvergens rundt $39,7 og identifiserte $26,9-$29,7-serien som en hvor selgere kan flytte inn med makt igjen.

Kilde – TradingView

Markedsstrukturen forble imidlertid dyster. Mens det var en betydelig økning fra $20,7 til $38, ble den raskt fulgt av et massivt fall. Prisen falt under desemberbunnene, noe som ikke var bra for oksene.

En økning til $28 er mulig, men om den blir avvist der eller kan avansere høyere for å gå inn i en krevende sektor forblir synlig.

Et annet spennende faktum var at begge Fibonacci-gruppene av nivåer ga et utvidelsesnivå på 27,2 prosent til $10,7, som kan være prisen ICP handles på i de fremtidige månedene. Det er uvanlig at kryptovalutaer taper over 99 prosent av verdien når den første vanviddet tar slutt.

RSI Oversolgt

RSI steg fra det oversolgte området. Likevel holdt den seg under nøytral 50, noe som indikerte at den bearish trenden ennå ikke var brutt, med de moderate 50 regionene gjennomgått før et sannsynlig avslag.

Det kumulative deltavolumet avslørte noe etterspørsel som lå til grunn for ICPs oppgang fra $20 til $36, og avslørte alvorlig salgspress de siste ukene. ICP vil mest sannsynlig plassere en premie på $28-serien i løpet av de neste ukene.