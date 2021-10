Selskapets futures-baserte Bitcoin-ETF var forventet å motta sin SEC-godkjenning like etter at ProShares sitt ETF ble godkjent

Invesco, et stort investeringsselskap med drift i 20 ulike land, har valgt å stanse utviklingen og lanseringen at sitt futures-basert Bitcoin-ETF.

Ifølge en rapport fra Bloomberg vil ikke lenger Invesco søke om godkjenning for et eget ETF fra amerikanske SEC, selskapet kommer i stedet for å søke om godkjenning for et produkt som er sikret direkte i BTC.

Endringene i selskapets planer kommer samtidig som investeringsmiljøet gjør seg klare for debuten av ProShares sitt Bitcoin Futures ETF, det første derivatkontrakt-sikrede ETF-et som lanseres i det amerikanske markedet.

Det nylig godkjente fondet er klart til å lanseres på New York Stock Exchange (NYSE) i dag, tirsdag 19. oktober.

Invesco endrer fokus til rent Bitcoin-ETF

Det Atlanta-baserte selskapet Invesco har ikke avslørt noen detaljer rundt hvorfor de valgte å trekke søknaden sin, de har bare via en talsperson fortalt at de har valgt å endre kurs når det kommer til sine ETF-er.

Deres umiddelbare planer innebærer at Invesco kommer til å fortsette å samarbeide med Mike Novogratz’ Galaxy Digital. De to selskapene inngikk nylig et samarbeid som tilrettela for at investeringsforvalteren kunne tilby ulike Bitcoin-relaterte produkter til det stadig økende miljøet av kryptoinvestorer.

«Vi vil fortsette samarbeidet med Galaxy Digital for å kunne tilby våre investorer en rekke produkter med eksponering for denne nyskapende aktivaklassen, inkludert ETF-er basert på digitale verdier,» fortalte talspersonen til Bloomberg.

Invescos planer om å søke om godkjenning for et Bitcoin-ETF kommer bare noen dager etter at det ledende kryptoforvaltningsselskapet Grayscale hintet til lignende planer. Som rapportert på mandag håpet Grayscale at SECs ville godkjenne endringen av deres banebrytende Bitcoin-fond til et Bitcoin spot ETF.

Interessen og engasjementet rundt ETF-er har bidratt til en betydelig økning i Bitcoins pris i løpet av den siste uken. I skrivende stund ligger Bitcoin-prisen rundt $62 190. Ifølge tall fra CoinGecko har prisen vært så høyt som $63 432,04 det siste døgnet, den høyeste prisen de siste seks månedene.

Bitcoins høyeste pris noensinne var $64 805, nådd den 14. april 2021.