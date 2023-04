Investeringene i Metacade stiger til $16.35m etterhvert som krypto-oksemarkedet får fremdrift

Kryptomarkedet har blitt oversvømmet med nyheter om lettelser i markedene etter hvert som krypto-oksemarkedet har tatt fart de siste ukene. Ingen steder føles forbedringen i forholdene mer enn innenfor krypto-GameFi-sektoren, som fortsetter å se imponerende avkastning blant de store navnene.

Den virkelig gode nyheten i kryptomarkedet er imidlertid den virtuelle play-to-earn (P2E) gaming-arkaden Metacade (MCADE), som overgikk forventningene under den nylige presale-prosessen som har fått inn $16.35m. MCADE er spådd å gi imponerende resultater når den blir notert på de ledende kryptobørsene Uniswap og Bitmart i april 2023.

Metacade sin omfattende inntjeningsmekanikk er uovertruffen innen GameFi-sektoren- Dette gjør den til en av de mest ettertraktede investeringsmulighetene når krypto-markedet nå peker oppover.

Alt du trenger å vite om MCADE sin notering på kryptobørser

Metacade sitt enormt vellykkede token-presale har skapt stor fremdrift blant investorene på et tidlig stadium. Dette ser ut til å spre seg inn i den offentlige bevisstheten når tokenet gjør seg klar til å bli notert på ledende kryptobørser. MCADE IDO skal lanseres denne uken, med token-noteringen på UniSwap til $ 0.022.

Denne etterlengtede P2E-plattformen kombinerer noen av de mest vanedannende online gaming-opplevelsene som finnes hvor som helst på blokkjeden med et omfattende krypto-belønningssystem som tilbyr brukere uovertrufne muligheter til å tjene en passiv inntekt på nett mens de spiller.

I tillegg til UniSwap-noteringen 6. april vil MCADE-tokenet bli notert på Bitmart i april og MEXC i begynnelsen av mai. Disse kommende noteringene kan produsere voldsomt kjøpepress på tokenet, og hjelper med å illustrere ryktet som en av de beste nye investeringene i 2023.

Da de tidligste investorene fikk tak i MCADE-tokens i presale for den fyrstelige summen av $ 0.008, kom andre investorer etter i løpet av ICO til en høyere pris på grunn av hastigheten på etterspørselen som spredte seg under presale-prosessen. Med hver runde av presale fullstendig utsolgt, tokenenets knapphet ved notering og den utrolig attraktive prosjektplanen, ser det ut til at MACDE vil nå et uovertruffen nivå i løpet av de kommende ukene og månedene.

Hvor høyt vil MCADE gå i år?

GameFi-revolusjonen fortsetter å lede nyhetsoverskriftene for kryptomarkedet ettersom krypto-okseløpet tar fart, så Metacade har kommet til rett tid for å høste enorm avkastning. Prosjektet har fanget oppmerksomheten til eksperter som er ivrige etter å se om MCADE kan holde løftet sitt og nå $ 1-nivået innen utgangen av 2023.

Den mangfoldige gaming-opplevelsen som tilbys av plattformen gir den et konkurransefortrinn i forhold til andre GameFi-titler som først og fremst er avhengige av en enkelt tittel eller spillopplevelse for å tiltrekke seg fans. Med en samlet markedsverdi på $ 2 milliarder som kreves for å få MCADE til $ 1 er det en jobb å gjøre for å oppnå denne milepælen, men det vil kreve en modig sjel for å satse imot at dette vil skje.

Dette prispotensialet er drevet av utvalget av belønninger som er tilgjengelig for å drive bevaring av brukere, spesielt utenfor den tradisjonelle P2E-sfæren. Som et resultat er den omfattende belønningsordningen på vei til å kontinuerlig forbedre brukeropplevelsen, noe som sannsynligvis fører til økt etterspørsel etter MCADE som et verktøytoken, selv før den realiserer verdien som en styringsmynt.

Hva er Metacade?

Metacade er på vei til å revolusjonere online gaming-området ved å bygge den mest omfattende P2E virtuelle arkaden, og posisjonere seg som et viktig medlem av den spirende GameFi-sektoren. Metacade sitt ambisiøse whitepaper angir målet om å bygge det største fellesskapet av spillentusiaster og kryptofans takket være det innovative belønningssystemet som gir flere muligheter for brukere til å få inntekter – ikke bare gjennom spilling, men via token-innsats og sosialt samspill med fellesskapet.

Det opprinnelige MCADE-tokenet gir investorer en spennende og sjelden mulighet takket være den omfattende nytteverdien, enestående tokenomics og en fast begrenset forsyning av beholdningen for å presse prisen på MCADE høyere veldig raskt.

Hvordan fungerer MCADE?

MCADE er det opprinnelige tokenet til Metacade-økosystemet og er drivkraften bak plattformens ulike og omfattende funksjoner. I tillegg til å fungere som betalingsmiddel på tvers av plattformen, driver MCADE belønningssystemet. Denne enorme nytteverdien sikrer at etterspørselen etter tokens vil forbli konstant når brukerbasen slutter seg til plattformen, og potensielt når det punktet hvor tilbudet overskrides.

I tillegg til den høye nytteverdien som tilbys av MCADE, driver den også en av plattformens mest attraktive og innovative funksjoner, Metagrants. Denne ordningen tillater utviklere å søke om kryptofinansiering for å støtte utviklingen av nye titler eksklusivt for Metacade. Hvert bidrag oppføres på en tavle før det frigis til MCADE-fellesskapet for avstemning. Titlene som får flest stemmer går i produksjon ved hjelp av kryptofinansiering for å støtte satsingene.

Dette bidrar til bevaring av brukere takket være den vanlige evolusjonære karakteren til spennende nye titler, samtidig som det sikrer at medlemmene føler seg fullt ut engasjert i plattformens pågående utvikling.

Er MCADE en god investering?

Ettersom krypto-okseløpet tar fart og skaper overskrifter i kryptomarked-nyhetene, er Metacade flott plassert for å fortsette sin utrolige og spennende reise. Den nært forestående lanseringen på to av de mest kjente kryptobørsene kan være det første trinnet for MCADE på vei inn i bane takket være støtten til det innovative P2E-økosystemet og imponerende visjon om fremtiden til krypto-gaming.

Metacade har allerede etablert seg som et bevis på kraften til innovasjon i Web3-æraen. Det ser ut til å fortsette når prosjektet tar fatt på neste trinn av sin spennende reise for å bli en av de mest lønnsomme krypto investeringsmulighetene i 2023.