Altsignals lover lav risiko og høy avkastning for sitt nye ASI token-presale. Er det for godt til å være sant?

Et nylig presale som av mange anses som lav risiko og potensielt høy avkastning, har fanget interessen til kryptoinvestorer over hele verden. AltSignals sitt ASI-presale er nå i gang. I denne artikkelen vil du finne ut hva AltSignals er, hvorfor investorer er begeistret for ASI-tokenet og om løftet om lav risiko og høy avkastning er for godt til å være sant.

Hva er AltSignals?

AltSignals er en av markedets eldste og mest respekterte krypto signalleverandører. Den ble lansert i 2017, og plattformen tilbyr signaler av høy kvalitet for krypto-, valuta- og aksjemarkedene, generert av AltAlgo™-algoritmen som er i verdensklasse og et dedikert team av profesjonelle tradere.

Siden starten har AltSignals sendt ut over 1 500 signaler og tiltrukket 50 000+ medlemmer til sin gratis Telegram-kanal, noe som har ført til en 4,9/5-stjerners rangering på Trustpilot og nesten 500 positive anmeldelser. Filosofien er enkel: Produsere lavrisiko premium-signaler ved hjelp av en proprietær strategi kombinert med manuell fundamental analyse.

AltSignals sine resultater har ikke vært annet enn bemerkelsesverdige. Nøyaktigheten på tvers av de 1 500 signalene som sendes ut er 64 %, noe som viser konsistensen i AltSignals sin strategi.

AltSignals fungerer på abonnementbasis, der brukere kan prøve et månedlig medlemskap med lav risiko eller til og med kjøpe tilgang til AltAlgo-indikatoren for eget bruk. AltSignals har imidlertid mye større ting på gang – ASI-token-presale og ActualizeAI-algoritmen.

Introduksjon av ASI-tokenet

ASI-tokenet er kjernen i AltSignals sin innsats for å revolusjonere tradingindustrien. Den vil gi eiere eksklusiv tilgang til ActualizeAI-algoritmen, som vil fornye hele AltAlgo™-systemet for å inkludere banebrytende AI-teknologi.

AltSignals planlegger for eksempel å bruke maskinlæring for å hjelpe algoritmen med å lære om markedene og analysere historiske data. I mellomtiden vil den bruke sentimentanalyse for å ta informerte beslutninger om hvilke aktiva som er i ferd med å ta av.

Å eie ASI-tokens vil låse opp en rekke fordeler for tradere, inkludert adgang til den private AI-medlemsklubben. Her kan medlemmer tjene ASI-tokens for å teste og gi tilbakemelding på de siste oppdateringene til ActualizeAI-algoritmen. Medlemmer kan samle disse tokenene for å få tilgang til mer avanserte funksjoner i AltSignals AI-økosystemet, få rangering i medlemskapet, eie eller til og med bytte tokens for fiat.

ASI-tokeneiere kan også delta i vanlige tradingturneringer for å sette ferdighetene sine på prøve, med spennende premier og sjansen til å vinne fellesskapets anerkjennelse.

AltSignals har forpliktet seg til å fremme sitt allerede sterke fellesskap. Det er derfor ASI-tokeneiere kan å foreslå og stemme på endringer som blir gjort for plattformen og dens produkter, med sikte på å bli styrt utelukkende av fellesskapet.

Er løftet om lav risiko og høy avkastning for godt til å være sant?

Som med alle investeringer som lover lav risiko og høy avkastning er det alltid lurt å være skeptisk. Når det gjelder AltSignals, fjernes deler av denne gjetteleken ved ganske enkelt å undersøke plattformens merittliste. I motsetning til de fleste krypto-presale har AltSignals allerede bevist sin forretningsmodell som en suksess, noe som betyr potensielt lavere risiko.

Dessuten har AltSignals vist at den kan generere høy avkastning gjennom sine eksisterende signaler. Den nye ActualizeAI-algoritmen forventes ikke bare å øke denne avkastningen ytterligere, men føre til en flom av investorer som plukker opp ASI-tokens for å få tak i algoritmens signaler. I den forstand ser det ut til at ASI-tokenet vil gi høy avkastning til investorer, spesielt de som engasjerer seg tidlig.

Noen avsluttende tanker

Med presale som akkurat har satt i gang virker AltSignals sitt ASI-token som en ideell mulighet med lav risiko og høy avkastning – i det minste sammenlignet med andre krypto-presale. Hvis du er inne på den samme tanken, kan det være lurt å vurdere å hoppe om bord i den første fasen av presale før tokens selges ut og prisen øker.

Akkurat nå selger ASI for $0.012 per token, som mange analytikere anser som eksepsjonelt undervurdert, gitt potensialet for AltSignals til å revolusjonere tradingsignal-industrien. Du vil ikke gå glipp av denne.