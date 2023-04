Ripple sin prisprognose i 2023: Vil AltSignals sitt ASI-token konkurrere med XRP?

Ripple sin prisprognose har stagnert siden selskapets SEC-problemer startet. Dette har ført til at mange investorer har oppsøkt alternative investeringsmuligheter. Mens XRP-prisen forblir stillestående, er en av de mest spennende mulighetene akkurat nå AltSignals (ASI) sitt krypto-presale.

I en direkte sammenligning mellom XRP og AltSignals, hvilket prosjekt har det beste langsiktige prispotensialet?

SEC sin effekt på Ripple og AltSignals AI-utvikling

XRP-prisen har holdt seg relativt stillestående de siste årene siden tokenets moderselskap Ripple ble siktet av Securities and Exchange Commission (SEC) . Den pågående rettssaken har sådd tvil om den langsiktige XRP-prisprognosen ettersom investorenes tillit har lidd på grunn av usikkerhet rundt utfallet.

XRP er fortsatt en topp 10 kryptovaluta etter markedsverdi. Imidlertid undersøker SEC Ripple Labs for å finne ut om XRP-tokenet er en kryptovaluta eller om det er et tradisjonelt verdipapir. Skillet mellom disse aktivaklassene er usikre, ettersom investeringsforskriftene vanligvis er flere tiår gamle og har slitt med å holde tritt med den raskt utviklende verdenen til Web3.

AltSignals er et annet, om et annerledes eksempel på et raskt utviklende prosjekt i kryptosfæren. Plattformen har støttet et svært vellykket online trading-fellesskap siden 2017, og utvider nå sitt blokkjede-tilbud via lanseringen av sitt nye token, ASI.

ASI-kryptotoken-presale vil begynne på $ 0.012 per token, og øker trinnvis til $ 0.02274 ved slutten av prosessen. Tokenet har enorm nytteverdi i AltSignals-økosystemet og vil gi tilgang til en rekke nye kunstig intelligens -verktøy kalt ActualizeAI. Det kan vise seg å være en av de beste langsiktige investeringsmulighetene de neste årene takket være plattformens innovative trading-løsninger.

Hva er XRP?

XRP er en kryptovaluta laget av Ripple Labs. Tokenet er designet for å gjøre transaksjoner raskere og sikrere enn tradisjonelle betalingssystemer som banker og kredittkort. Prosjektets mål er å gjøre det mulig for folk å sende penger over landegrensene i sanntid og lynraskt.

XRP lover også å gi mye lavere transaksjonskostnader enn tradisjonelle metoder som Swift, siden det ikke krever tredjepartsformidlere som banker for å lette prosessen. XRP-prisen skjøt i været i 2018 og har vært blant de 10 beste tokenene etter markedsverdi siden den gang.

Ripple sin prisprognose: Kan XRP-prisen nå $ 4.20 i 2025?

Den pågående rettssaken med SEC har skadet den langsiktige Ripple-prisprognosen. Mens mange forventet spennende XRP-prisbevegelser i løpet av oksemarkedet i 2021, klarte ikke tokenet å overgå sitt tidligere toppnivå.

Som et resultat har mange investorer søkt alternative investeringsmuligheter. Dette kan over tid skade XRP-prisen ytterligere, ettersom Ripple sin prisprognose er begrenset av den juridiske usikkerheten. Ripple-prisprognosen innen 2025 er bare $ 1.50, selv om dette kan endres hvis utfallet av SEC-rettsaken blir positiv.

Hva er AltSignals?

AltSignals har delt lønnsomme trading-signaler med sitt fellesskap av krypto-dealere siden den først ble lansert i 2017. AltAlgo™-indikatoren har gjort det mulig for de som implementerer sine trades til å øke porteføljen sin 10x i løpet av 19 separate måneder, noe som gjør AltSignals-plattformen til ledende innen sitt felt.

Plattformen utvikler nå en ny AI-drevet trading-stabel kalt ActualizeAI. ActualizeAI kombinerer maskinlæring med naturlig språkbehandling (NLP) for å overlade nøyaktigheten til trading-signaler. Verktøysettet analyserer en enorm mengde data inkludert en rekke prisindikatorer og markedssentiment, før det gir et enkelt kjøps- eller salgssignal til brukerne.

ActualizeAI kan endre landskapet for online trading. Ved å utnytte kraften til kunstig intelligens kan hvem som helst lære å bli en ekspert-krypto-dealer og dra nytte av noen av de mest lukrative investeringsmulighetene i Web3.

Hvordan fungerer ASI?

ASI-tokenet gir tilgang til ActualizeAI-stakken. Det nye og forbedrede trading-verktøysettet kan gi brukerne en fordel mens de trader i kryptomarkedene, som ellers er notorisk vanskelige å forutsi på grunn av den spekulative karakteren til aktivaklassen og ekstreme svingninger i tokenverdier.

Ikke bare vil AltSignals-brukere få det bransjeledende verktøysettet ActualizeAI som er drevet av kunstig intelligens, men ASI-eiere kan også få tilgang til AI Members Club. AI Members Club vil også tilby offisielle trading-turneringer hvor deltakerne kan tjene kryptobelønninger.

Kan ASI nå $ 2 i 2025?

ASI sitt krypto-presale kan potensielt være en av de mest lønnsomme investeringsmulighetene i 2023 av flere grunner. Tokeneiere får eksklusive privilegier, inkludert en rekke tjenester som er spesielt designet for å hjelpe krypto-dealere med å navigere i markedsvolatilitet. I tillegg til dette er ASI-tokenet deflasjonært, så enhver økning i etterspørselen vil garantert øke prisen.

Innen 2025 anslår noen eksperter et prisnivå på $ 1.80 for ASI. Dette vil være en prisøkning på 80x fra slutten av krypto-presale – en enorm avkastning for deltakere som er tidlig ute. Så høy avkastning er ikke uvanlig for tidlige kryptoprosjekter og ASI kan lett være den seneste 100x-perlen i sektoren.

AltSignals vs. Ripple-prisprognoser: Hvilken er den beste investeringsmuligheten?

XRP-prisen kan stige betydelig i løpet av de kommende årene, spesielt hvis SEC-rettssaken klarerer Ripple Labs og gir større regulatorisk klarhet for resten av kryptoindustrien. Imidlertid fortsetter den pågående usikkerheten å skade XRP-prisen, og Ripple sin prisprognose vil neppe overgå AltSignals i løpet av de kommende månedene og årene.

ASI sitt token-presale er absolutt en spennende utvikling fra en allerede vellykket plattform i Web3. Presale er et tidsbegrenset arrangement, og gir tidlige deltakere en unik mulighet til å bli involvert i et prosjekt med høyt potensial i de tidligste utviklingsfasene. Selv om både ASI- og XRP-prisene kan gi betydelig avkastning, ser det for øyeblikket ut som om AltSignals sitt nye ASI-token er den beste investeringsmuligheten.