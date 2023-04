Cardano sin prisprognose – på vei til månen? Kryptoinvestorer vender seg til AltSignals sitt ASI-token for mer prisbevegelse

Hvis du har vært oppmerksom på kryptomarkedet de siste årene, er det en god sjanse for at du har hørt navnet Cardano (ADA) bli nevnt.

Mange kryptoinvestorer ser langsiktig potensial i ADA, men noen er litt skeptiske til at den er så ustabil. Denne artikkelen vil ta for seg Cardano sin prisprognose, og grunnen til at noen investorer ser på AltSignals sitt ASI-token som nå er i presale, som en god mulighet.

Cardano sine utsikter for 2023 og framover

Gjennom 2021 viste Cardano en betydelig kapasitet, noe som vekket interessen til mange investorer i kryptomarkedet. Med fordelen av raskere transaksjonstider enn slike som Ethereum og Bitcoin, leverer Cardano også lavere kostnader og energibruk. Den har også som mål å levere disse fordelene uten å måtte gå på bekostning av skalerbarhet og sikkerhet.

Selv om kryptovalutaen hadde et flott år i 2021, har den opplevd en ganske stor nedtur gjennom hele 2022. Noe av dette kommer fra kryptomarkedet som helhet, men bekymringer for ADA sin sene utvikling kan også spille en rolle.

Tilbake i september gjennomgikk Cardano en oppgradering kalt Vasil hard-gaffel. Det var mye kontrovers rundt denne oppgraderingen da den ble utgitt for å hjelpe Cardano med å tilby mer skalerbarhet, funksjonalitet, interoperabilitet og generell ytelse. Dette har i seg selv ført til den pågående diskusjonen om fremtiden for kryptovalutaer og endret holdning når det kommer til Cardano sin prisprognose.

Vil Cardano (ADA) nå $ 6.00+?

Du tenker kanskje at det er et stort hopp fra der Cardano befinner seg akkurat nå, og du vil ha rett, men det er viktig å se på både et kort- og langsiktig potensial. Mange analytikere som Wallet Investor, CaptainAltCoin, CoinCodex og lignende, tilbyr innsikt i kryptovalutaens fremtid.

En av de høyeste prisprognosene akkurat nå kommer fra PricePrediction.net. De spår at det er mulig for Cardano å nå over $ 6.00 innen år 2030. Sammenlignet med mange andre prisprognoser vil dette være en relativt optimistisk prognose.

En annen langsiktig prognose fra CaptainAltCoin sier at ADA kan lande et sted rundt $ 2.11 innen 2030. De tror at kryptovalutaen har potensial til å overgå $ 4, men ikke før i år 2040. Dette har ført til mer diskusjon blant kryptoinvestorer om kryptovalutaens ustabilitet og hvorfor AltSignals sitt ASI-token kan være et anstendig alternativ.

Hva er AltSignals sitt ASI-token?

Tatt i betraktning fordelene med kunstig intelligens, naturlig språkbehandling og maskinlæring for å kunne forutsi markedstrender, vil AltSignals legge til et AI tech stack-element for sitt dedikerte investorfellesskap. Den tar sikte på å gi avansert sentimentanalyse, optimalisert risikostyring og nøyaktig automatisert handel. Med sitt AI-økosystem hevder AltSignals å gi ASI-tokeneiere en betydelig fordel i markedet.

ASI-tokenet fungerer som et medlemskap i selskapets AI-økosystem ActualizeAI, som for tiden er under utvikling. Hva investorer har tilgang til i dette økosystemet har direkte sammenheng med antall tokens de har i lommeboken. Dette er en stor del av selskapets insentiv for å tiltrekke seg kryptoinvestorer.

Investorer som eier ASI-tokens vil også ha tidlig tilgang til den nyeste AI-algoritmen ActualizeAI. Mens disse fordelene høres utmerket ut, er det også viktig å forstå tokenets nytteverdi.

AltSignals token-verktøy vil fokusere på følgende nøkkelpunkter:

ActualizeAI (AI-algoritme)

Fremtidige AI-drevne produkter

AI-medlemsklubb

Eksklusive presale-muligheter

Trading-turneringer

Fellesskapsstyring

Det er tydelig at ASI-tokenet planlegger å bringe nye muligheter til kryptovalutamarkedet og AltSignals. Selv om selskapet har som mål å tilby sine investorer en rekke fordeler, håper det å påvirke markedet ved å gi tradere en bedre sjanse til å lykkes.

Hvordan ASI-tokenet vil endre signal-industrien

AltSignals har som mål å bistå tradere ved hjelp av kunstig intelligens. Selskapet har tidligere sendt tradere over 1 500 signaler som har en merittrekord på 64 % nøyaktighet. Det nye AI-laget vil kombinere maskinlæring og naturlig språkbehandling (NLP) for å oppnå best mulig resultater.

AltSignals’ lineære regresjonsmodell er i stand til å forutsi fremtidige priser på aktiva med overraskende nøyaktighet. Når de går videre med ActualizeAI, vil selskapet til slutt gå over til prediktiv modellering.

Dette vil gi kryptoinvestorer nøyaktige prognoser om fremtidige markedstrender lenge før de blir offentlige. Selskapets integrasjon av kunstig intelligens på flere fronter gjør dem til et kraftsenter for nøyaktige signaler og overordnet analyse.

Er ASI verdt å kjøpe?

På dette tidspunktet er AltSignals fokusert på presale av ASI-tokenet. Basert på nettsiden deres tilbys ASI for øyeblikket til $ 0.012 per token, og har solgt omtrent 30,76 % av tilgjengelige tokens. Ikke bare ser veikartet deres lovende ut, men selskapet har allerede en ganske imponerende merittliste og kan potensielt tilby en 100x avkastning for presale- investorer.

Det er også det perfekte tidspunktet å promotere kunstig intelligens i kryptomarkedet, ettersom AI raskt har tatt verden med storm det siste året. Teknologien finner veien inn i så og si alle bransjer, og AltSignals har som mål å være ledende innen AI for krypto-signal-markedet. Med tanke på at det fortsatt er tidlig i prosessen, kan det være en god investering å dra nytte av AltSignals sitt presale.