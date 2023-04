Kan ASI sitt token-presale holde tritt med Cosmos sin triumf i 2023? Hva enhver investor trenger å vite

En utbredt bedring i kryptomarkedet har fått investorer til å stille spørsmål ved fremtiden til Cosmos-prisen, ettersom ATO sin prisprognose har begynt å få ekspertene til å heve øyenbrynene. En langsiktig vending i trenden kan være i horisonten, noe som forventes å komme spesielt ett nytt prosjekt til gode.

AltSignals sitt krypto presale fikk inn over $120 000 i løpet av de første 24 timene, noe som har gitt enda mer positiv fremdrift for blokkjedebevegelsen med kunstig intelligens. Vil Altsignals utkonkurrere Cosmos sin prisprognose i løpet av de kommende årene?

Cosmos-prisen kommer seg mens AltSignals lager bølger i Web3

Cosmos-prisen har begynt å komme seg etter et langvarig fall etter at den mistet 85 % av verdien under markedskrakket i 2022. ATOM sin pris har nå mer enn doblet seg siden begynnelsen av 2023, noe som har ført til at mange investorer har spådd en langsiktig vending i trenden for blokkjeden.

Mens Cosmos-prisen fortsetter å stige, fortsetter AltSignals sitt token presale å tiltrekke seg stor interesse. $ASI er en spennende ny utvikling av AltSignals-prosjektet, som konsekvent har delt lønnsomme tradingsignaler i fellesskapet siden 2017.

Etter å ha gitt ut en bransjeledende algoritmisk indikator kalt AltAlgo™, begir AltSignals seg nå inn i feltet for blokkjedebasert kunstig intelligens (AI) . $ASI-tokenet vil gi tilgang til et nytt og forbedret tradingverktøy som er drevet av AI, ettersom plattformen posisjonerer seg som en ledende innovatør i Web3 sin AI-bevegelse.

Hva er Cosmos (ATOM)?

Cosmos (ATOM) er et svært skalerbart, sikkert og interoperabelt blokkjedenettverk. Økosystemet lar utviklere bygge og distribuere tilpassede desentraliserte applikasjoner (dApps) som er fri for skalerbarhet og interoperabilitet-restriksjoner som vanligvis finnes i andre blokkjeder.

Cosmos gjør det mulig for utviklere å utstede sine egne tokens samt koble til andre Cosmos-baserte blokkjeder gjennom Inter Blockchain Communication Protocol (IBC). Dette har ført til et økosystem av tilkoblede kjeder som gjør det enkelt å bygge bro mellom eiendeler på tvers av ulike protokoller og ført til regelmessig etterspørsel som har bidratt til å holde ATOM-prisen flytende.

Cosmos sin prisprognose: Kan ATOM-prisen nå $ 20 i 2023?

ATOM-prisen har hatt store svingninger de siste årene, men investorene er fortsatt trygge på plattformens fremtid. Cosmos-prisen forventes å gjenspeile økosystemets unike og innovative blokkjedeløsning i løpet av de kommende årene, noe som har ført til en lovende ATOM-prisprgnose.

ATOM-prisprognose kan nå $ 20 før slutten av 2023, ettersom en viss fortsettelse forventes før en større tilbaketrekking for de bredere kryptomarkedene. Siden Cosmos-prisen er direkte påvirket av nytteverdien, kan investorer som tenker på lang sikt se den nåværende prisen på $ 12 som en lovende inngangsposisjon.

Hva er AltSignals?

AltSignals har vært en av de mest suksessrike daytrading-gruppene i Web3 siden den først ble lansert tilbake i 2017. Plattformen utnytter avanserte algoritmiske verktøy for å levere signaler med et enestående nivå av nøyaktighet. Noen tradere som bruker AltAlgo™ har sett 10x avkastning i porteføljen sin på 19 av 32 måneder.

Plattformen lanserer nå en pakke med avanserte tradingverktøy for kunstig intelligens kalt ActualizeAI. ActualizeAI er en banebrytende utvikling fra prosjektet, siden den er spesialdesignet for å forbedre nøyaktigheten til eldre verktøy for å levere mer lønnsomme tradingsignaler enn noen gang før.

Tokens fra blokkjedebaserte AI-prosjekter har vært noen av de med best ytelse i 2023, med mange i sektoren som til og med har klart seg bedre enn Cosmos-prisen. Fremtiden til AI på blokkjeden ser lys ut, og AltSignals nye AI-verktøysett gjør det nye ASI tokenet til en svært ettertraktet investeringsmulighet.

Hvordan fungerer AltSignals?

$ASI-tokenet kan brukes til å få tilgang til ActualizeAI-stakken. Stakken kombinerer maskinlæring med naturlig språkbehandling (NLP) for å analysere en rekke prisindikatorer og stemningen i markedet. Siden den er drevet av AI, kan ActualizeAI vurdere enorme mengder komplekse data før de gir et enkelt kjøps- eller salgssignal til brukerne.

Maskinlæringselementet i protokollen gjør det mulig for ActualizeAI å kontinuerlig forbedre treff-frekvensen. Siden AltAlgo™ allerede har en imponerende merittliste, virker det som den forbedrede ActualizeAI ikke har noen grenser for hva den kan oppnå.

Brukere kan også få tilgang til ActualizeAI Club ved å kjøpe ASI-tokenet . Klubben vil gi større tilgang til ActualizeAI, muligheter for å betateste de nyeste verktøyene som blir utgitt av AltSignals, og eksklusive investeringsmuligheter i Web3-verdenen. $ASI-tokenet kan også satses for å tjene en passiv inntekt, eller tjenes ved å delta i en rekke nye funksjoner utgitt til ActualizeAI Club.

Kan ASI nå $ 0.50 i 2023?

$ASI-tokenet er spådd å gi stor avkastning i nær fremtid ettersom token-presale har skapt fremdrift for plattformens nye utviklinger. $ASI har deflasjonær tokenomics, og den enorme nytteverdien i ActualizeAI Club forventes å produsere stadig økende nivåer av etterspørsel.

Eksperter forventer opptil 20x avkastning i løpet av 2023. Presale vil øke prisen på $ASI fra $ 0.012 til $ 0.02274, før tokenet lanseres på børser og går inn i prisoppdagelse. Ved slutten av året kan $ASI være verdt opptil $ 0.50 per token.

ASI vs. ATOM sine prisprognoser: Hvilket token er det beste kjøpet akkurat nå?

Mens ATOM-prisprognose absolutt ser positiv ut for fremtiden, representerer $ASI en voksende bevegelse i blokkjede som kan ta markedene med storm under det neste oksemarkedet. Det er derfor lite sannsynlig at ATOM-prisen vil overgå AltSignals, som er en svært lovende investeringsmulighet under krypto-presale.

Presale av krypto er det tidligste stadiet av investering for nye tokens, og det er derfor de ofte gir over 100x avkastning for tidlige deltakere. $ASI-tokenet stiger i verdi hver gang en runde av presale blir utsolgt, så investorer må være raske til å kjøpe det nyeste AI-drevne prosjektet til best mulig pris.