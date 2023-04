Kan Ripple triumfere etter en positiv SEC-avgjørelse? Sammenligning av Metacade- og XRP-prisprognoser for 2023–2030

XRP sin prisprognose led nylig etter at moderselskapet Ripple var gjenstand for et høyt profilert søksmål fra amerikanske reguleringsmyndigheter. Imidlertid har det nylig kommet nyheter som kan forbedre de langsiktige utsiktene til Ripple og XRP.

Et annet sted i Web3 kunngjorde Metacades (MCADE) at den vil noteres på flere digitale børser etter å ha sett stor suksess under MCADE token-presale. Investorer er positive med tanke på fremtiden til både XRP og MCADE – men hvilket token er det beste kjøpet akkurat nå?

Positiv utvikling for Ripple og Metacade

Ripple (XRP) har mottatt positive nyheter angående den pågående rettssaken med Securities and Exchange Commission (SEC). SEC anla siktelse mot Ripple i 2020 med den begrunnelse at XRP, den digitale valutaen som ble opprettet av Ripple, er et uregistrert verdipapir og ikke en kryptovaluta.

Monica Long, administrerende direktør i Ripple, sa til CNBC at hun er «veldig håpefull» om at det vil komme et positivt resultat fra SEC-rettssaken senere i 2023. De positive nyhetene forårsaket en økning i prisen på XRP, da tokenet klatret over 30 % på en enkelt dag.

Den langsiktige XRP-prisprognosen har forbedret seg på grunn av nylige rykter. I mellomtiden fortsetter Metacade å gjøre store fremskritt ettersom prosjektet har annonsert at MCADE-tokenet vil bli lansert på UniSwap 6. april.

Metacade er fersk fra en svært vellykket presale-prosess der den har fått inn $16.35m fra kryptoinvestorer i et tidlig stadium. UniSwap IDO vil bli fulgt av to CEX-noteringer, Bitmart i april og MEXC i begynnelsen av mai.

Hva er XRP?

XRP er en digital valuta som ble skapt av et USA-basert Fintech-selskap kalt Ripple Labs. Tokenet ble designet for å fungere som en bro for internasjonale transaksjoner, og tilby et rimelig alternativ med høy hastighet til tradisjonelle betalingsmetoder.

XRP er bygget på et desentralisert nettverk som ikke er kontrollert av en enhet. Selv om den kan brukes av finansinstitusjoner for å gi umiddelbar likviditet for grenseoverskridende transaksjoner, er XRP også den opprinnelige valutaen til XRP Ledger. Dette desentraliserte blokkjedenettverket kan støtte utviklingen av desentraliserte applikasjoner (dApps).

XRP-prisprognose: Kan XRP nå $ 1 i 2023?

Ethvert positivt utfall fra Ripples rettssak med SEC anses for å gi et enormt kjøpspress for XRP-tokenet. Kryptovalutaen har virkelig nytteverdi, og nettverket er allerede tatt i bruk av store finansinstitusjoner, inkludert The Bank of England og Santander.

Den langsiktige XRP-prisprognosen plasserer XRP til $ 4.20 så lenge SEC-saken kommer til en positiv konklusjon i nær fremtid. I 2023 kan investorer forvente betydelig prisutvikling ettersom den kortsiktige XRP-prisprognosen retter seg mot et motstandsnivå på $ 1.

Hva er Metacade?

Metacade er en omfattende GameFi-plattform som tilbyr den største samlingen av play-to-earn (P2E) arkadespill som finnes på blokkjeden. Mens de fleste GameFi-plattformer bare tilbyr en enkelt spillopplevelse, tilbyr Metacade et stort utvalg til spillere sammen med et generøst potensial for å bli belønnet med kryptovaluta.

Metacade har også som mål å bli et sentralt knutepunkt for Web3-brukere ved å introdusere flere unike inntjeningsmekanismer til metaverset. Prosjektet tar P2E-mekanikken til neste nivå og kan betjene både investorer, gründere og spillere gjennom sitt brede blokkjedetilbud.

Hvordan fungerer MCADE?

MCADE-tokenet brukes til å belønne spillere i metaversarkaden. Tokeneiere kan også satse MCADE på plattformen for å tjene en passiv avkastning og stemme i styringsforslag for å bidra til å oppnå konsensus i det fellesskapsledede prosjektet.

Metaversarkaden vil tilby både tilfeldig spilling og gaming på konkurransenivå til blokkjede gaming-entusiaster. Spillere kan spille solo og tjene belønninger mens de prøver å slå sin egen poengsum eller bli med i turneringer med betalt inngang for sjansen til å vinne betydelige kryptopremier.

Metacade vil også belønne innholdsskapere for bidrag til fellesskapet gjennom Create2Earn-funksjonen. Dette elementet av plattformen vil belønne brukere med MCADE-tokens når de legger ut spillanmeldelser, deler alfa og samhandler med andre fellesskapsmedlemmer.

Prosjektet vil annonsere ledige stillinger gjennom en krypto-jobbtavle som en del av Work2Earn-funksjonen. Work2Earn vil koble blokkjedebrukere til betalte roller ved noen av Web3 sine heteste oppstartsbedrifter og kan til og med inkludere et enkelt spill, for eksempel å teste ut nye P2E-spill før de offisielt lanseres.

Kan MCADE nå $ 0.50 i 2023?

MCADE token-presale har skapt betydelig fremdrift for det nye prosjektet som forventes å gi betydelig avkastning fra dagens prisnivå. MCADE vil snart lanseres på forskjellige digitale aktivabørser etter at token-prisen under presale steg fra $ 0.008 til $ 0.02.

Ved utgangen av 2023 forventes MCADE å nå $ 0.50-prisnivået – en avkastning på 22x fra slutten av token-presale. Spekulanter er optimistiske angående prosjektets fremtidsutsikter, siden det har et unikt verditilbud innenfor GameFi-bevegelsen og omfattende nytteverdi for det opprinnelige tokenet.

MCADE vs. XRP-prisprognoser: Hvilken token er verdt å kjøpe?

Når SEC-rettssaken nærmer seg slutten kan XRP sin prisprognose eksplodere i løpet av de kommende månedene og årene. På den annen side er MCADE et av de mest spennende nye prosjektene i GameFi-området, en svært forstyrrende utvikling for den bredere gaming-industrien.

Både MCADE- og XRP sine prisprognoser forutsier betydelig avkastning fra dagens prisnivå. Metacade vil sannsynligvis gi en høyere prosentvis avkastning på grunn av at prosjektet er i sin tidlige fase. De kommende børsnoteringene kan være det perfekte tidspunktet for å legge MCADE til en langsiktig investeringsportefølje.