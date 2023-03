AltSignals sitt ASI-token lover trading-signaler i sanntid for å gi investorer en fordel. Kan dette være den beste krypto-nykommeren i 2023?

AltSignals har nylig annonsert sitt ASI-token. Dette er en banebrytende krypto som lover å hjelpe investorer med å finne muligheter i markedet gjennom AI-drevne trading-signaler. Men kan ASI sin innovative tilnærming gjøre den til en av de beste krypto-nykommerne i 2023? Les videre for å finne ut hvorfor mange synes å tro akkurat dette er tilfelle.

Hva er AltSignals (ASI)?

AltSignals er en høyt respektert leverandør av trading-signaler som har operert siden 2017. Den er stolt av å levere førsteklasses signaler til over 50 000 gratis abonnenter og 1 400 VIP-medlemmer, og sender ut over 1 500 trading-signaler med en gjennomsnittlig gevinstrate på 64 %. Alt dette er muliggjort av den patentbeskyttede AltAlgo™-indikatoren, som skanner krypto-, valuta- og aksjemarkedene, og identifiserer muligheter i sanntid for å hjelpe investorer og tradere med å finne fordeler.

Så hvordan ser AltSignals sin avkastning ut? Bare i januar og februar i år ga deres Binance Futures-signaler utrolige 4 643 % fordelt på 23 trades, og oppnådde en gjennomsnittlig suksessrate på 91 %! Disse resultatene støttes av plattformens Trustpilot -score med 4,9/5 av nesten 500 positive anmeldelser.

Ved siden av sin bemerkelsesverdige AltAlgo™-algoritme har AltSignals et team av profesjonelle tradere som bruker et omfattende sett med analyseferdigheter for å bekrefte trading-signalene. Nå introduserer dette teamet ASI-tokenet for å ta plattformen sin til neste nivå, med sikte på å revolusjonere trading-signal-området og potensielt bli en av de beste krypto-nykommerne i 2023.

Hva er ASI-tokenet?

ASI-tokenet er en innovativ kryptovaluta designet for å støtte utviklingen og bruken av AltSignals banebrytende ActualizeAI-algoritme. Som en nøkkelkomponent i AltSignals sitt økosystem gir ASI-tokenet investorer eksklusiv tilgang til de mest avanserte AI-drevne trading-signalene, noe som gjør dem i stand til å ligge i forkant av markedet og maksimere fortjenesten.

ActualizeAI vil bruke de siste fremskrittene innen AI-teknologi – som maskinlæring, naturlig språkbehandling, prediksjonsmodellering, sentimentanalyse og mer. Dette vil tillate fullstendig automatisering av trading-signal-prosessen, forsterket av kraften til AI for å levere noen av de mest nøyaktige signalene på markedet. AltSignals endelige mål er å oppnå en gjennomsnittlig gevinstrate på 80 %+ på tvers av alle trading-signaler.

Investering i ASI-tokens gir også tilgang til AI Members Club, en unik gruppe der token-eiere aktivt kan delta i produkttesting, bidra med ideer og nyte tidlig tilgang til offentlige utrullinger. Til gjengjeld for å bidra til utviklingen av ActualizeAI-algoritmen, kan brukere tjene ytterligere ASI-tokens. Denne samarbeidende, incentiviserte tilnærmingen tillater kontinuerlig forbedring av AltSignals-økosystemet, og sikrer vedvarende vekst og suksess.

Ved å eie flere ASI-tokens kan investorer få tilgang til mer avanserte funksjoner i AI-økosystemet. Selv om detaljene ennå ikke er bekreftet, har AltSignals uttalt at de vil bruke mulighetene for sentimentanalysen til ActualizeAI for å identifisere presale-muligheter før det tar av. Slik kan brukere komme tidlig inn i de beste kryptoprosjektene for å oppnå potensielt livsendrende avkastning.

Det er også andre spennende fordeler, som trading-turneringer der brukere kan sette ferdighetene sine på prøve for en sjanse til å vinne store premier og anerkjennelse som en topp trader. Samtidig får man muligheten til å delta i plattformens desentraliserte beslutningsprosess med ASI-tokenet. ASI-tokenet har en deflasjonsmodell, støttet av en 3–5 års tilbakekjøpsplan og kryptobrenning designet for å øke langsiktig prisstigning.

Potensialet til ASI-tokenet

ASI sitt potensial ligger i evnen til å tilby tradere uovertruffen tilgang og innsikt i sanntid i de aller beste trading-mulighetene, alt muliggjort av den avanserte ActualizeAI-algoritmen. Med ActualizeAI som sikter på en gevinstrate på 80 %+, er AltSignals i tillegg klar til å bli en ledende aktør innen trading-signal-området. Som et resultat vil tidlige brukere av ASI-tokenet dra nytte av virkelig inspirerende signaler og tokenets potensielle prisøkning.

Akkurat nå får AltSignals raskt anerkjennelse som en av årets beste krypto-nykommere. Selv om den vil fullføre sitt pågående presale til $ 0.02274 per token, spår mange at ASI kan være verdt mye mer innen utgangen av 2023. Flere ASI-token prisprognoser har blitt satt til $ 0.50 når året nærmer seg slutten, noe som potensielt kan tilby investorer en avkastning på nesten 2100 %!

Du vil ikke gå glipp av AltSignals og ASI

Oppsummert posisjonerer AltSignals seg som en av de beste nykommeren innen krypto i år. Etter hvert som flere nyheter dukker opp om AltSignals sine planer, virker det stadig mer sannsynlig at plattformen er klar til å forstyrre markedet for trading-signaler, og gir investorer en sjelden mulighet til å tjene på både forbedret innsikt i trading og ASI-prisstigning.

Siden ASI-presale fortsatt står på bare $0.012 per token, er dette et ideelt tidspunkt å hoppe ombord før ASI tar av. Ikke gå glipp av denne utrolige muligheten – kom tidlig inn for å sikre deg plass hos en av de beste krypto-nykommerne i 2023.