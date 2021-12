Etter en omfattende nedgang i desember, har Avalanche (AVAX) og de fleste kryptoer tatt seg opp igjen. Selv om momentumet begynner å avta, har vi sett en positiv oppadgående trend de siste ukene. Men kan AVAX opprettholde nok økning til å stige utover $147-merket? Dette vil ta mynten til all-time high. Vel, før vi kommer til prisutviklingen og analysen, her er noen høydepunkter:

Avalanche (AVAX) har de siste to dagene passert 20-dagers EMA på $109, noe som tyder på bullish momentum.

I skrivende stund handles mynten for 113,74 dollar, selv om den var ned ca. 3,68 % i 24-timers løpet av intradag.

Relative Strength Index eller RSI ser også bullish ut med en lesning på rundt 57.

Datakilde: Tradingview.com

Avalanche (AVAX) – Prisanalyse og prediksjon

For de fleste analytikere som har fulgt med AVAX, var en av de viktigste tingene i prisutviklingen å se om mynten kan stige utover sin 20-dagers EMA og opprettholde gevinster over det. Vel, AVAX gjorde akkurat det for to dager siden, og selv om det har sett noen tap i løpet av de siste 24 timene, er den fortsatt langt over 20-dagers EMA.

AVAX møter imidlertid hard motstand på $119,69. Mynten har tidligere testet den terskelen, men har siden falt. Men så lenge prisutviklingen er over 20-dagers EMA, er en økning over $119 mulig. Det kan også være momentumutløseren som trengs for å presse AVAX godt over $147.

Bør du kjøpe Avalanche (AVAX)

Avalanche er en av hovedkonkurrentene til Ethereum. Den er i dag blant de mest lovende blokkjedeprosjektene. Hvis du er en langsiktig investor, bør du definitivt ha AVAX i porteføljen din. Den nylige prisutviklingen kan gjøre kortsiktige investeringer vanskelige. Med mindre mynten faller under sin 20-dagers EMA, er den ikke klargjort for kortsiktige spekulative handler.