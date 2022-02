Komodo-rally til tross for dysterhet i markedet

Det opprinnelige tokenet til den åpne, komponerbare flerkjedeplattformen steg til tross for nesten allomfattende dysterhet i markedet, utløst av nyheter om at prosjektet ville integrere støtte for mer enn et dusin blokkjeder.

Det har også annonsert planer om å lansere en samling av ikke-fungible tokens (NFT).

Økosystem med unik tilnærming for å oppnå interoperabilitet

Mens tverrkjedebroer bidrar til å forbedre kommunikasjonen mellom blokkjeder, utgjør de en utnyttbar sårbarhet. Vi trenger bare å huske hacket på Wormhole-broen, som koblet sammen Ethereum og Solana.

Komodos alternative tilnærming til interoperabilitet har tiltrukket seg økende interesse. Nettverket støtter AtomicDEX-lommeboken og en ikke-forvarende DEX og har lagt til støtte for 13 forskjellige blokkkjeder.

En ny flerkjedestøttende utvikling

Plattformen er en innovativ utvikling. Det er en av få DEX-er som kan tilby støtte for nettverk utenfor de som er EVM-kompatible. DEX kan støtte alle nettverk så lenge den deler Bitcoins kildekode.

Disse inkluderer Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Cosmos, Polkadot og Digibyte.

Den nye DEX gjør det også mulig å sikre krysskjedebytter ved å fjerne behovet for forvaringstjenester. Det krever heller ikke smarte kontrakter, som er komplekse og sårbare for feil som sådan.

Lanseringen av Cyber Komodos NFT-kolleksjonen

Etter at Komodo kunngjorde at de lanserte Cyber Komodos, en samling av 777 NFT-er, så tokenet en økning i aktivitet. Hver NFT vil ha unike funksjoner med varierende grad av sjeldenhet.

Lanseringen vil finne sted på Tokel NFT-plattformen 15. mars. I dag nådde prisen på Komodo en topp på 0,69 dollar, opp fra 0,45 dollar 20. februar. I skrivende stund hadde den funnet middelveien på 0,55 dollar.

Om Komodo

Med blokkjedeutviklingsrøtter tilbake til 2014, sies Komodo å være en av pionerene innen flerkjedearkitektur i blokkjedeområdet. Komodo fokuserer på å tilby blokkjedeløsninger som er sikre, skalerbare og tilpasningsdyktige.

Komodos nåværende teknologisuite, Antara-rammeverket, tilbyr verktøy for ende-til-ende utvikling av blokkjede.

Dette inkluderer en tilpassbar, applikasjonsspesifikk Smart Chain komplett med et bibliotek med innebygde moduler og en åpen API for å bygge blokkjedebaserte applikasjoner.