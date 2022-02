De viktigste kryptoene ble påvirket av nyhetene fra den russisk-ukrainske grensen. Europeiske aksjer falt kraftig i går ettersom utsiktene til krig mellom Russland og Ukraina ble mer reelle.

Hvert enkelt selskap på EUSTX50 (-2,62 %), en indeks over de 50 største selskapene i eurosonen, endte i minus i går.

Topp krypto

Avalanche og Cardano falt mer enn 14 %, XRP falt med mer enn 13 %, Solana falt 12 %, BNB falt 9 % og Ethereum 8 %.

Bitcoin handlet under $37 000 i skrivende stund, ned mer enn 6% i løpet av de siste 24 timene. Cosmos falt ut av topp 20.

Topp bevegelser

Blant topp 100 har nesten alt vært grusomt. Det har vært en særdeles dårlig dag for metaverse tokens. Decentraland tapte nesten 13 %, Fantom, Stacks, Neo og Oasis Network falt 14 %, og Axie Infinity mistet 12 % av verdien.

Tezos og Gala falt også med 14 %. Harmony og Quant tapte hver 16 %, og reverserte nylige gevinster. Den største taperen blant topp 100 var Theta Fuel med -19 %, ned nesten en femtedel av verdien.

Den eneste kryptoen i det grønne i dag var Anchor Protocol, opp 5% i skrivende stund.

Trender

OBROK er det opprinnelige symbolet til OBRok Project, et team som jobber med rom- og luftfartsvitenskap. De har som mål å løse problemer med økende kostnader for transport av satellitter og elektroniske enheter i verdensrommet. OBROK har steget 643 % i dag.

ALPINE, symbolet til Alpine F1 Team Fan, handles for rundt $7 med et 24-timers handelsvolum på $656,3 millioner. Den la nesten en tredjedel til verdien etter at Alpine avslørte A522, dens blå og rosa utfordrer fra 2022.

Lido er en flytende innsatsløsning for Ethereum og er en av dagens største vinnere, opp 16 % i skrivende stund.