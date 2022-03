KuCoins Into the Cryptoverse 2022-rapport viser at nesten halvparten av den tyske befolkningen ser på krypto som en del av "finansens fremtid."

35 % av investorene gjør det for passiv inntekt.

Flere kvinner viser nysgjerrighet i 2022, med 53 % som viser interesse.





En fersk rapport fra den globale kryptobørsen KuCoin antyder at 44% av tyskerne er "motivert" til å kjøpe kryptovalutaer som en investering.

Denne prosentandelen av befolkningen mener også at kryptovaluta er "finansens fremtid", bemerket børsen i sin ' Into The Cryptoverse 2022' – rapport.

16 % av tyskerne i alderen 18-60 år eier eller handler krypto

Innsikten hentet fra studien reflekterer Tysklands "sett med klare regler som gjelder for kryptovalutaer," indikerer et sammendrag av rapporten.

Spesielt var Tyskland det første landet som anerkjente Bitcoin som en "verdienhet", klassifisert som et "finansielt instrument." Det skjedde i 2013 og er en utvikling som ser ut til å ha hatt stor innvirkning på adopsjonsratene i landet.

Som et resultat av reguleringsutviklingen sa 44% av de spurte at de ønsker å kjøpe og investere i krypto. Ifølge rapporten er nesten halvparten av befolkningen overbevist om at krypto kommer til å være fremtidens finans.

16 % av tyskerne i alderen 18-60 år eier kryptovalutaer eller har handlet med dem i løpet av de siste seks månedene, med 41 % av disse investorene som planlegger å øke investeringene sine i 2022. Ytterligere 13 % sies å være krypto-nysgjerrige.

Når det gjelder kjønn, står menn for 69 % av investorene i kryptovaluta, mens 53 % av de kryptonysgjerrige er kvinner.

Totalt sett undersøker 77 % av disse "krypto-nysgjerrige" investorene potensielle digitale eiendeler å kjøpe. Ifølge KuCoin er dette en statistikk som trekker fram de svært høye nivåene av kryptokompetanse i landet.

Satsing og utlån av topp investeringsprodukter

Rapporten antyder at den økende bruken av kryptoinvesteringer i Tyskland skyldes den økende appellen til digitale eiendeler som en kilde til passiv inntekt. Og det er denne evnen til å generere avkastning på kryptoinvesteringer som gjør at kryptovalutainvesteringer blir mainstream i landet.

Ifølge studien tar 35 % av investorene posisjoner for passive inntektsmuligheter. I mellomtiden ser 30 % på krypto som et pålitelig verdilager, og 29 % sier at kryptoaktiva er et middel til økonomisk uavhengighet.

Når det gjelder spesifikke investeringer for passiv inntekt, foretrekker gjennomsnittlig 24 % av investorene å satse krypto fremfor å ha banksparekontoer. Kryptoutlån er neste med 13 %.

Rapporten om Tyskland er den andre i KuCoins Into The Cryptoverse 2022- serie, etter Tyrkia. Børsen planlegger å gi ut ytterligere rapporter i løpet av 2022.

Globale trender for eierskap og bruk av krypto for 2021 viste at Nigeria toppet de globale listene, med Singapore, Thailand og Filippinene også der oppe. Asia, Afrika og Sør-Amerika viser den raskeste veksten.