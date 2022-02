Kucoin annonserer partnerskap med Chingari

Kucoin, en ledende kryptovalutabørs, har annonsert et partnerskap med Chingari, en app som lar brukere dele korte videoer. De to annonserte også lanseringen av Chingari Star Contest som tar sikte på å belønne Chingari-appbrukere med $GARI-tokens på 20 millioner INR.

Chingari Star Contest, som ble lansert 15. februar 2022, vil pågå den neste måneden, og de beste deltakerne vil gå hjem med store premier.

Øker innholdsskaping på Chingari

Partnerskapet mellom Kucoin og Chingari er rettet mot å øke innholdsskapingen på Chingari-plattformen gjennom å identifisere kommende talenter fra de fjerneste hjørnene av India. Chinagri tilbyr en plattform der hvem som helst kan markedsføre seg selv og sine unike ferdigheter samtidig som de når ut til et større publikum.

Chnagari Star Contest er åpen for alle, inkludert nye og eksisterende Changari-brukere.

Kucoins partnerskap åpner konkurransen for et bredere utvalg av publikum og markedsbase som inkluderer Kucoin-brukere.

Teamet bak Changari-appen håper konkurransen vil motivere innholdsforfattere til å lage det beste nye innholdet, samtidig som de øker anskaffelsesraten og erfaringen med å lage videoer på plattformen.

Administrerende direktør og medgründer av Chingari Sumit Ghosh kommenterte lanseringen av Chingari Star Contest og sa:

"Når vi ser på den overveldende responsen vi har fått fra skaperne så langt, var det bare fornuftig å starte konkurransen fra 15. februar," la Ghosh til. "Den ekstra tiden kan benyttes av nye brukere til å bygge sin profil på Chingari-appen – og få en rettferdig sjanse til å vinne konkurransen mot skaperne som allerede er populære på appen."

Kucoins partnerskap med Chingari gjør kryptobørsen til en av de tidlige investorene i Changari etter en finansieringsrunde gjennomført i januar som samlet inn 35 millioner dollar. I tillegg til å bare samarbeide, fungerer børsen også som en akselerator for å ta i bruk Changaris opprinnelige GARI-token etter å ha notert det tidligere denne måneden.

Etter partnerskapet sa KuCoin-sjef Johnny Lyu:

"Som akseleratoren og deltakeren i kryptoindustrien, er KuCoin glade for å slå seg sammen med Chingari for å lansere denne konkurransen, som vil hjelpe flere brukere å bli klar over, forstå og komme inn i kryptoverdenen."

Deltar i Changari Star Contest

For å delta i konkurransen må deltakerne fylle ut profilene sine på Chingari-plattformen (tilgjengelig på både iOS og Android via Changari-appen), laste opp videoer til appen og deretter søke om å bli den ultimate Changari-stjernen.